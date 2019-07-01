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絕版伏爾泰法郎長這樣！　央行數位貨幣博物館展出珍貴紙幣

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▲▼ 中央銀行發行局局長施遵驊。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 央行發行局局長施遵驊展示印有安徒生的丹麥克朗（左）與印有伏爾泰的法郎（右）樣張。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行「券幣數位博物館」於102年6月上線，並在網站的「虛擬展覽館」中定期舉辦線上主題特展，今（1）日推出「文明的推手」特展，網羅各國人物主題鈔券，展出包含印有波蘭天文學家哥白尼、「法蘭西思想之父」伏爾泰、丹麥童話作家安徒生等名人的珍貴貨幣。

中央銀行券幣數位博物館「虛擬展覽館」今日推出「文明的推手」線上主題特展，此次特展挑選以人物為主題之鈔券，區分為「科學家」、「文學家」及「藝術家」等三單元。科學家包括提出「天體運行論」的波蘭天文學家哥白尼、發現青黴素的蘇格蘭生物學家弗萊明，以及有「數學王子」美譽的德國數學家高斯等人。

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文學家部分則包括英國最傑出的劇作家莎士比亞、「法蘭西思想之父」伏爾泰，以及丹麥知名童話作家安徒生等人；藝術家包括瑞典電影大師柏格曼、斯洛維尼亞現實主義傑出女畫家伊凡娜．柯碧卡，以及烏拉圭藝術家托雷斯．加西亞等人。

中央銀行發行局局長施遵驊表示，券幣數位博物館於102年6月19日開始，每年都會定期推出貨幣特展，今年已是第七次舉行主題特展，累積瀏覽次數達50萬次以上。本次共展出55張鈔券，已全數獲其發行機構同意展示，其中部分鈔券已不再流通，極為罕見珍貴。

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關鍵字：央行,中央銀行,絕版,貨幣,法郎,莎士比亞,伏爾泰,安徒生

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