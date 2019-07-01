中油調降液化石油氣價格　20公斤裝瓦斯每桶可省32元

▲台灣中油公司今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，調降國內液化石油氣價格，以家庭用20公斤裝瓦斯為例，每桶調降32元。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，調降國內液化石油氣價格，以家庭用20公斤裝瓦斯為例，每桶調降32元，民眾可以省點荷包。

台灣中油今天表示，自2日凌晨零時起，7月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降1.6元，車用液化石油氣每公升調降0.9元；國內天然氣價格則平均調降2.57%。各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之液化石油氣牌價表

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中油主管指出，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，隨國際價格變動有漲有跌。因進入液化石油氣需求淡季，108年7月國際液化石油氣合約價 CP較上（6）月下跌，依照調價機制計算調降液化石油氣每公斤1.6元。

另有關天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，國內天然氣價格自108年7月2日起平均調降2.57%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.32元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約9.6至14.4元。