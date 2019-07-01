面板報價恐跌破現金成本　面板廠下半年營運有壓

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TrendForce,友達,群創

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▲友達Mini LED背光顯示面板　搶攻電競、VR、專業應用。（圖／友達提供）

▲友達擴大利基產品布局。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

中美貿易戰在G20後轉趨和緩，由於面板價格持續下跌，廠商第2季獲利已經不易，如果中美談判再次觸礁，根據TrendForce光電研究（WitsView），貿易衝突將導致下半年旺季不旺，恐使得面板價格跌破現金成本的可能性大增，下半年營運壓力更將升高，可能面臨是否減產的抉擇。

TrendForce表示，今年智慧型手機市場面臨衰退，加上美國雖然鬆綁對華為的禁令，但仍未將其從出口管制黑名單中移除，華為手機出貨可能仍會受到影響，包含COF在內的零組件廠商訂單先前已經受到相關禁令的波及。

請繼續往下閱讀...

同時，TrendForce表示，原預期因COF供應緊張，將會在下半年影響大尺寸面板出貨的狀況，目前看來已經解除，市場也在觀望連續幾個季度都未降價的驅動IC，價格是否會開始鬆動。

TrendForce指出，因為已有部分面板廠安排歲修來進行設備維護，今年大尺寸面板的出貨面積將會較預期減少，使得偏光片供應吃緊的情況略為改善，因此下半年面板廠與終端客戶議價時，可能很難再以零組件缺貨為由，維持不讓價的態度。

▲群創電動摩托車用模組。（圖／群創提供）

▲群創加強耕耘利基產品。（圖／群創提供）

以第2季面板價格狀況來看，筆記型電腦需求量最大的14吋和15.6吋等主流尺寸報價已經相當接近現金成本的水位，18.5吋/19.5吋/21.5吋等小尺寸液晶監視器面板也開始呈現無獲利的狀況，而部分電視面板尺寸的價格漲勢只支撐了兩個月，6月又開始持續跌價。

以32吋為例，目前現金成本約在35~36美元/片，但報價已經來到38~39美元/片，如果跌勢不變，下半年很有可能跌破現金成本，其他尺寸像是55吋以及65吋也面臨相同狀況，並由於三大應用別的利潤已被快速侵蝕，若面板價格跌破現金成本將迫使面板廠進一步思考是否透過減產因應。

TrendForce指出，過去3年以來中國大陸面板廠無止境的擴產，未來面板供過於求將成為常態，有別於中國大陸面板廠有政府的補貼挹注、韓國面板廠有自家品牌維持需求，台灣面板廠相較之下顯得弱勢。

TrendForce強調，雖然友達與群創這2年持續耕耘新產品，例如友達在8K電視面板和電競相關的IT面板取得不錯的成績，群創則是積極開發Mini LED背光以及Dual Cell等亮度和對比度提升的產品，但營運關鍵最終還是在於獲利能力。

對面板廠來說，改善成本結構已成為當務之急，由於零組件等變動成本難以控制，面板廠持續針對人力以及各廠區的產品組合等進行優化，同時盡可能降低資本支出，希望透過降低固定成本的方式迎接下半年更為艱鉅的挑戰。

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關鍵字：TrendForce,面板,友達,群創

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