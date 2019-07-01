遠傳電信做大人物數位轉型　要跟中華電搶人才

▲遠傳電信總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電董事長謝繼茂才在上周的「108年度上半年歡送榮退同仁感恩餐會」中再度提到，為了要搶進高科技領域，中華電未來將針對這一類人才進行招募，大學畢業生起薪37,000元，最高可達48,000元；而遠傳電信總經理井琪也提出了一樣的想法，她呼籲，遠傳電信在提出「大人物」計畫後，也開始了一系列的人才招聘。不過，有別於中華電的「規定價碼」，遠傳電信則是會視個別人才的能力，提出相對應的薪水待遇。

事實上，在去年年底時，遠傳電信就曾針對大人物轉型計畫提過，2020年數位人才要佔遠傳內部整體比例的30%；因此，對內部人才方面，遠傳成立了轉型辦公室，進行一系列的轉型培訓。井琪指出，目前在內部既有人才方面，部分原先非IT人才，在經過轉型培訓後，已考取了兩百多張AWS證照，顯示出遠傳內部人才培養的決心。

請繼續往下閱讀...

除此之外，遠傳也對外徵才招聘這一類的人才，為的就是達成數位人才佔內部整體比例30%的目標；「遠傳在招聘大人物員工數是無上限的。」井琪指出，因為遠傳在這方面面對的，不僅是其他競業來挖角，也得要跟科學園區的高科技產業公司搶人，雖然電信業的待遇算是不錯，但事實上在人才招聘方面還是相當競爭。