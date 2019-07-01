上漲超過100%！美化妝品企業Coty成標普500指數今年表現最佳的個股

▲今年以來，標普500指數中表現最好的股票是美國企業、化妝品經銷商Coty。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

今年以來，標普500指數中表現最好的股票是美國企業、化妝品經銷商Coty，該公司股價在今年上漲超過100%，而同期，標普500指數僅上漲17%。

CNBC報導，投資人正在押注Coty的重大轉變，包括該公司新的管理層及最終從收購寶潔（P&G）的美容業務中復元。該股去年下跌了67％。

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Consumer Edge Research分析師Jonathan Feeney表示，分銷Opi、Covergirl及Sally Hansen等化妝品品牌的Coty正處於轉型期，該公司目前股價約為13美元左右，許多投資人認為其股價根本「大打折」。Feeney將Coty的成功歸功於其「備受好評且目前正控制公司的大股東」JAB Holdings。這家私募股權公司同時也是美國飲料大廠Dr. Pepper的大股東，該公司於今年4月取得Coty的控制權，此舉獲華爾街分析師普遍看好。

Feeney表示，雖然美國的美容產業目前較預期更糟，而另管理層大感意外，「但他們正努力導向正軌。」為使企業在變革前做好準備，JAB為Coty引入新任執行長Pierre Laubies，他將於今（1）日公布其對Coty的轉機策略。

JAB也不避談併購交易以填補投資組合空白。本月稍早，美國時尚雜誌《女裝日報》（Women's Wear Daily）報導，Coty正在洽談收購Kylie Jenner的12億美元化妝品公司Kylie Cosmetics。

巴克萊（Barclays）在致客戶的報告中寫道：「Coty目前無法真正做出大規模的收購，不過我們認為JAB會找到方法來為正確的資產尋找創造力。」然而。分析師也同意Coty的核心品牌，如Covergirl、Rimmel及Max factor正在失去動力。資產管理公司D.A. Davidson在最近的報告中表示，Coty的6個「彩妝品牌」中有4個已跌出社群媒體排行，該公司對Coty的股票持中性評價。

巴克萊分析師Lauren Lieberman在致客戶的報告中表示，Coty的「大部分弱勢品牌組合與社會脫節，缺乏全球甚至是地方規模」。巴克萊對該股評級為持有。

2016年，Coty宣布收告寶潔的美容業務。根據RBC資本市場的數據，在2017年及2018年的波動不定後，該公司正處於轉折點。RBC預估該公司獲利率將從2022年起，「在收購寶潔產品線的生產力加強和協同效應下改善和擴大」。

RBC戰略財富管理總裁Mark Tepper上個月在CNBC節目Trading Nation中表示，去年下半年Coty宣布收購寶潔美容而使股價重挫，目前情況正在反彈，「在我看來，他們的總體戰略仍存在缺陷。從寶潔的收購案來看，他們基本上是想強化大眾消費產品，但消費者的購買趨勢已經改變。消費者現在想要獨特的體驗，他們追求知名度的產品，他們想要精品而非CoverGirl。而且Coty的債務水平還很高。」

今年的部分漲勢可能是由於「軋空」所致，因為許多投資人一直在放空該股。FactSet數據顯示，Coty是標普指數中空頭最多的股票之一，其流通股中有14.6%遭作空。但它的流通股比率不高，僅37%。美容類股今年都有所上漲，Ulta及雅詩蘭黛今年以來的股價均上漲超過40%，而e.l.f Beauty的漲幅則超過60%。