鴻海除息日揭曉！郭台銘配息進帳53.5億元　劉揚偉260萬元入袋

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘、新任董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今年預計7月25日為除息交易日，每股配發4元現金股利，預計8月23日發放，總計發出554.52億元，其中鴻海創辦人暨董事郭台銘，因為連續7個月加碼持股至133萬7388張，約可配發53.5億元的現金股利，至於新任董事長劉揚偉持股656張，則可領到約260萬元股利。

鴻海除息秀7月25日即將登場，回顧過往鴻海填息紀錄來看，以2017年為例，鴻海僅花7天就完成填息，創下史上最快填息紀錄；2018年則是花了10天完成填息，創下史上次快填息紀錄，相較今年台積電6天就快速完成填息，市場關注鴻海今年的填息狀況。

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鴻海今年每股配發4元現金股利，預計8月23日發放，總計發出554.52億元，根據公開資料觀測站資料顯示，鴻海創辦人暨董事郭台銘，今年5月加碼持股至133萬7388張，約可配發53.5億元的現金股利；至於新任董事長劉揚偉則是持股656張，約可領到260萬元的現金股利。

鴻海今年除息交易日訂為7月25日，最後過戶日為7月26日，停止過戶起始日為7月27日，除息基準日為7月31日，現金股利發放日為8月23日，海外可轉換公司債停止轉換期間為7月5日至7月31日。