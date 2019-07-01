中美貿易戰衝擊金融市場　勞動基金5月獲利回吐443億

▲根據統計，今年前5個月勞動基金收益數達2,251.5億元，收益率達5.74%。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（1）日公布最新投資績效，截至今年5月底，整體勞動基金收益數達2,251.5億元，收益率達5.74%，不過以單月來看，5月獲利回吐443億元。勞動基金運用局表示，受到中美貿易戰影響，5月市場回檔幅度較大，不過6月數字目前來看持續走上坡，強調仍會審慎以對。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今（2019）年5月31日，整體勞動基金規模為4兆1,619億元，其中新制勞退基金規模為2兆3,334億元，舊制勞退基金規模為9,568億元，勞保基金規模為7,175億元，就保基金規模為1,302億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

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新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為5.68%、6.45%、6.07%、1.33%、0.39%及0.79%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,291億元，收益數為167.7億元，收益率為5.41%。

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在5月表現分別是-5.93%、-6.96%、-7.01%、-4.28%及-1.35%，累計今年表現分別為9.09%、5.55%、3.93%、7.93%及3.28%。勞動基金運用局表示，5月國際金融市場受到中美貿易關係惡化，二國之間衝突升高，全球股市劇烈震盪大幅回檔。

展望未來，受到中美貿易戰干擾、全球經濟成長動能轉弱、原物料價格波動走緩，加上比較基數偏高影響所致，影響企業投資及全球供應鏈的布局，後續將觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向及其對全球經貿活動影響程度。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月股市回檔幅度較大，主要是市場對於中美貿易戰情勢仍有疑慮，預期貿易戰對全球金融市場的殺傷力仍會持續發酵，不過6月看起來呈現正成長，強調仍會審慎以對，並以今年收益呈現穩健成長為目標。