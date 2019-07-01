台積電高層異動　何麗梅卸下財務長之職、黃仁昭接任

▲台積電財務長何麗梅。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

台積電高層主管異動！台積電今（1）日發布重大訊息指出，財務長暨發言人何麗梅因職務調整，只做到8月底，將由副財務長黃仁昭接掌發言人之職。

台積電表示，未來何麗梅女士將負責歐亞業務，待今年8月底前完成法定任命程序後，自9月1日起生效。原財務長及發言人職務由黃仁昭先生接任。

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台積電發言體系表示，此決議有待8月中董事會通過才正式生效。至於新上任的黃仁昭，則等9月1日正式接任後，再向大家介紹其背景。

何麗梅自1999年加入台積電，1999年至2003年擔任公司財務總監，自2003年7月起擔任首席財務官，是科技業「女力」的代表，由於何麗梅擔任發言人長達16年，此次卸任有世代交替的意味。

在加入台積電之前，何女士曾在外商投資公司擔任會計和金融領域的多個職位，並且獲得多項商學院講座，包括2003年獲財務管理學院頒發的「傑出財務執行官」，2007年至2010年由FinanceAsia擔任台灣「最佳公司最佳首席財務官」，也是機構投資者2011年亞洲最佳首席財務官。

何麗梅去年更被《日本經濟新聞》列為出亞洲科技業9名影響力最大女性，理由在於何麗梅過去15年監督逾850億美元資本支出，2003至2017年台積電營收成長381%、獲利成長626%。

▼台積電財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）