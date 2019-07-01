台積電6天填息　近三年最火速

▲圖點開放大。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

全球晶圓代工龍頭台積電今（1）日在G20談判利多加持下，完成填息，寫下近三年來最快速填息紀錄，也是近十年次高紀錄。

G20川習會上周六協議後，由於川普釋出善意，表示將與中國大陸持續協商，協商期間不對中國加徵關稅，激勵台積電（2330）今日一開盤大漲3.35%、填息9成；大約在10點10分達填息目標價248.5元，6天完成填息任務，創下近三年來最快填息紀錄，近十年來僅次於2016年、2011年的3個交易日填息紀錄。

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台積電上周一（6/24）日除息，每股配發8元現金股利，發行市值減少約2074億元，當日即展開緩步填息，僅小漲0.5%；然而隨後因G20前保守觀望氣氛濃，台積電一度陷入貼息。

回顧台積電過去10年填息率達八成，平均填息天數為16.97天，其中2016年只花短短3天填息，創台積電填息最快紀錄；2014年則歷經154個交易日才完成填息。台積電今年僅花6日完成填息，表現亮眼，打破市場對中美貿易戰觀望的保守氛圍。

台積電董事長劉德音於6月股東會表示，台積電下半年將逐季增溫，然而貿易戰還在進行中，變數太大，至於下半年若會好轉，劉德音說，主要來自於HPC和多家品牌智慧新機將發表，7奈米是最先進的製程，有絕對競爭力。

然而，劉德音表示，由於華為訂單在這波禁令中，確實有感受到訂單下修，對於今年「維持成長」的目標態度保守，要等到7月18日第2季法說會會有更明確說明。