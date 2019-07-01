日本限制「半導體材料」出口！審查供貨花3個月　南韓反控：違反WTO

▲日本預計提高對南韓半導體材料的出口限制。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

日本政府1日稍早宣布，將加強南韓半導體材料的出口限制，每單合約都必須要申請許可及審查，影響內容包括OLED面板使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorine Polyimide）等3大先進材料。對此，南韓政府表示，日本這個舉動已經違反了世界貿易組織（WTO）原則，而且是「不公平貿易」措施。

根據《日本經濟新聞》報導，日本與南韓近來因「徵用工」賠償訴訟案關係惡化，兩方互不退讓。過去日本政府出口先進材料至南韓，免除出口許可的申請和審查等繁雜的作業，讓南韓企業一併申請多種産品的出口許可，享有快速出口的優惠待遇；如今日本政府卻預計，今年夏天將修改調整，每單合約都必須要申請許可和審查。

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日本經濟產業省即將公告對南韓出口制度的修改，影響範圍包括OLED面板所使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorinated Polyimides）、製造半導體所使用的「光刻膠」（Photoresist，或稱「光阻劑」）及蝕刻氣體（Eatching Gas）的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride），內容指出，日本公司向三星電子、LG電子等南韓企業出口特定材料，都必須經過申請許可。

由於在「光刻膠」市場上，日本份額約佔全球90%，蝕刻氣體的市佔率也被認為達90%，再加上出口許可和審查時間通常需要花費3個月時間，因此，如果日本政府提高出口許可與審查的嚴格難度，出口手續的處理進度將會拉長，將會影響南韓電機產業的發展與供貨時間。此外，日本政府還討論是否要加強軍事安全相關的電子技術零件產品對南韓出口的審核。

二十國集團（G20）6月29日在大阪舉行，身為主席國的日本才強調自由與公平貿易的重要性，「努力實現自由、公平、無差別的貿易和投資環境，並保持市場的開放。」如今，日本卻加劇與南韓的對立關係，讓南韓無法穩定採購日本製造的半導體材料。

根據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部國際貿易投資辦公室負責人朴泰晟（Park Tae-sung）指出，對於日本政府增強向南韓出口半導體材料管制的措施，感到相當遺憾；然而日本這行為已經違反了WTO協議，在企業密切合作的同時應積極響應國際的法律，而不是造成麻煩。南韓政府將會根據國際規範而處理。