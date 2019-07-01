華為解禁優於預期　法人：華為手機出貨有上修空間　

▲G20川習會協議中，華為解禁優於市場預期。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

中美在G20峰會中，重啟談判終結了已經持續六周的僵局，暫時緩解投資人的不安與擔憂，今（1）日台股開香檳慶祝，大漲164點，收在10,895.46點。法人認為，川普對華為出口限制的立場鬆動，優於市場預期，然而中美雙方未來將接續打「延長賽」，短期華為概念股可望一吐悶氣，傳產股則可能面臨資金撤出壓力。

受前一波受華為禁令衝擊大跌的電子股，反成為本波反彈主角，大立光更帶頭反攻漲停，創下掛牌以來單日最大漲幅。

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元大投信指出，華為智慧手機年出貨量達2.5億隻，受禁令影響，市場普遍下修20-25%出貨量至2億隻，現在則具上修空間；在華為5G概念部分，華為在全球基地台市占率高達35%，關鍵零組件缺貨疑慮消除，可望恢復供貨，華為概念股直接受惠。

元大投信環球市場投資部表示，由於近期中美雙方新增關稅的可能性大幅降低，預期人民幣、風險資產將獲得提振，而債券市場則是針對聯準會的降息幅度和次數重新評估。

元大台股暨大中華投資部表示，這次G20會晤僅視為暫時休兵，中美雙方未來將接續打「延長賽」。對於台股影響，電子股將反彈，傳產可能面臨資金撤出壓力；先前成為貿易戰資金避風港的傳產股，需留意評價過高的產業，短期可能面臨較大的資金徹出壓力。

元大投信表示，整體而言，2019第3季電子族群受惠於本次G20會晤友善溝通，轉而具有上修空間，預期電子股將有不錯的表現機會，進入2019第4季後，則需端看屆時全球景氣而定。