大立光漲停、台積電填息　台股受激勵上漲164點收10,895點

▲ 台股終場收在10,895點，漲幅1.53%，成交量1448億元。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（1）日開高走高，早盤即上漲91點，以10,821點開出，而後隨即飆漲逾百點，最高一度來到10,914點，終場收在10,895點，上漲164點、漲幅1.53%，成交量1448億元。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤即以4240元漲停；鴻海（2317）新任董事長劉揚偉走馬上任，投資人展現對新團隊的信心、上演慶祝行情，終場以79.4元坐收，漲幅2.58%；台積電（2330）上漲9.5元，以248.5元作收，漲幅3.97%，6天完成填息，遠高於10年來平均填息天數16.97。

請繼續往下閱讀...

川習會後，川普同意美國零件廠出貨給華為，南電（8046）、奇鋐（3017）、康控-KY（4943）等華為概念股紛紛漲停；類股表現部分，光電類股指數漲逾5%，半導體、電機、電子零組件等類股指數上漲逾3%，電子、其他電子類股指數也都漲逾2%。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，在類股的佈局部分，可以關注5G概念股以及內需類股。5G相關股票因貿易戰跌了三成，不妨趁現在低接，雖然5G發展不會那麼快，但是一個長期趨勢，各國政府也持續推行。另一方面，內需產業也仍舊看好，投資人為了避開外銷產業，所以資金紛紛轉移防禦性股票，若再加上4～5％的股息，在降息環境中相對具吸引力。

詹祖光補充，雖預期資金面不錯，但在基本面相對弱勢下，指數可能呈現上下整理的格局。建議投資人等指數下跌時承接，而不要追高。而在全球經濟相對低迷的當下，選股上建議以產業中最具競爭力的企業為主。