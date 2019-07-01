「富櫃200指數型權證」今上櫃　首波8檔掛牌可望掀起投資新熱潮

▲櫃買中心推出第一波的富櫃200指數化商品「櫃買富櫃200指數型權證」，6家證券商發行8檔權證在今日掛牌。（圖／櫃買中心提供）

記者紀佳妘／台北報導

櫃買中心富櫃200指數在3月底發布後，今（1）日推出第一波的富櫃200指數化商品「櫃買富櫃200指數型權證」，並舉行掛牌典禮，共有6家證券商推出8檔權證，可望為上櫃股票市場掀起指數化投資的新熱潮。

櫃買中心為慶祝富櫃200指數型權證上櫃，今天舉行牌典禮，由櫃買中心董事長陳永誠親自主持，並邀請金管會證期局長王詠心、券商公會理事長賀鳴珩到場觀禮。此外，首波富櫃200指數型權證的6家證發行券商兆豐、華南永昌、元富、第一金、凱基及群益金鼎共同見證富櫃200指數商品化的新里程碑。

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陳永誠表示，今天與會的證券商，選擇優質的富櫃200指數作為連結標的發行權證，等於提供投資人參與一籃子優質上櫃股票的投資機會，再搭配權證操作策略靈活、高槓桿及低交易成本的特性，投資人只要花小額的資金就可以輕鬆追蹤上櫃股票市場的漲跌變化，為兼具投資與險避的優質投資工具。

櫃買中心編制的「富櫃200指數」是採取流通量加權方式，挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，並按季進行流動性檢驗，以即時反應市場成交趨勢，且該指數基期點數設定為5,000點，對於漲跌趨勢的反應更為明顯，提供市場參與者一個觀察台灣中小型股票走勢的好工具。

櫃買中心指出，目前已有9家證券商及期貨業者與櫃買中心簽訂指數授權契約，可望在最短時間內持續推出包含ETN及店頭衍生性商品在內的指數化商品，而期交所也決定在今年第3季底推出富櫃200指數期貨，不論是機構法人或散戶投資人，都可以在櫃買市場中找到適合自己的富櫃200指數化商品，提供參與上櫃股票市場表現的多樣化選擇。