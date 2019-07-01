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工研院「電網學校」頒發百萬獎學金　為台灣電力尋覓人才

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▲工研院「電網學校」頒發百萬獎學金　為台灣電力尋覓人才。（圖／工研院提供）

▲電網學校暨人才發展聯盟舉行獎學金頒發典禮。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院號召26家產學研組成「電網學校暨人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金，並舉辦首次「電網學校暨人才發展聯盟獎學金頒發典禮」，得獎學生最高可獲得3萬元獎金，希望透過獎學金，讓他們願意繼續投身電力電網領域研究，為台灣電力電網產業注入活水。

頒獎典禮現場有不少廠商直接反應，近來受到再生能源蓬勃發展及台商回流影響，電力供需管理成為當今顯學，因此需要大量優質電力電網人才投入，其中和平電廠、亞力電機等就現場加碼，只要是電網學校培育的優秀學生，就有薪資加碼至少一成的機會，還有像是NPI與玉山合資的海龍離岸風電團隊則釋出歐洲培訓實習機會，學習營運知識與技能。

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▲工研院「電網學校」頒發百萬獎學金　為台灣電力尋覓人才。（圖／工研院提供）

▲電網學校暨人才發展聯盟頒發獎學金得獎者。（圖／工研院提供）
 
工研院電網管理與現代化策略辦公室技術長盧展南表示，台灣過去電力專業訓練不足，業界常面臨找不到合適的電力人才的窘境，因此為了補足電力人才缺口，工研院號召成立電網學校暨人才發展聯盟，結合業界資源，發放百萬獎學金，培育國家及產業界所需人才。
 
電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委、大同總處長林常平表示，獎學金分為傑出專題成果獎、優秀學生獎、優秀專題提案獎三項，共有17人獲獎，並增設「特別獎」，由聯盟成員健格科技額外贊助提供1.5萬元獎學金，鼓勵特別從印度來台學習電力知識的學生康馬舒(SUSHIL KUMAR)。

▲工研院「電網學校」頒發百萬獎學金　為台灣電力尋覓人才。（圖／工研院提供）

▲左起中正大學電機系學生吳昀芷、陳淑姈分別獲得傑出專題成果獎與優秀專題提案獎。（圖／工研院提供）

獲得特別獎的康馬舒，目前就讀交通大學電機資訊國際學位學程，他以前在印度讀書時曾遇到大停電，不但無法上課，連想搭電車回家都沒辦法，停電時間長達2、3天之久，後來才知道原來是發電廠出了問題，當時康馬舒雖然年紀很小，但心中已經有個遠大夢想悄悄茁壯。

康馬舒表示，他希望有朝一日每個印度家庭電力都可以自給自足，不再深陷沒電可用恐懼當中，並強調能獲得獎學金對他來說宛如注入強心針，因為家裡經濟狀況不太好，因此會把一部分的錢寄回家裡，另一部分購買一台二手筆電，讓他能安心做研究。

「電網學校暨人才發展聯盟獎學金頒發典禮」邀請聯盟成員大同公司、台灣汽電共生公司、台灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機(安華機電工程股份有限公司)、哥本哈根基礎建設基金CIP、海龍離岸風電團隊(NPI 與玉山合資)、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團頒發獎金與獎狀給得獎學生。
 
「電網學校暨人才發展聯盟」下半年也將舉辦第二次「電網學校暨人才發展聯盟獎學金頒發典禮」，預計8月初開放申請，鼓勵更多年輕學子繼續努力，讓台灣電力產業發展可以生生不息。

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