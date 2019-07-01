台電：去年用電量達2191億度創新高　每戶平均停電時間創史上最低紀錄

▲台電公司表示，去年全年全國1400萬戶平均停電時間則持續減少，每戶每年為16.187分，與2014年相比減少逾1分鐘，續創歷史新低紀錄。圖為台電董事長楊偉甫。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

盛夏來臨用電量大增，依據台電公司統計，去年全年用電量達2191億度，再創歷史新高，而去年全年全國1400萬戶平均停電時間則持續減少，每戶每年為16.187分，與2014年相比減少逾1分鐘，續創歷史新低紀錄。

台電主管指出，去年全年用電量達2191億度，再創歷史新高，較前一年度增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量，而極端高溫氣候也讓夏季尖峰用電屢創新高，去年8月1日寫下3706萬瓩紀錄，較前年高出80萬瓩。

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台電表示，作為國營電力事業，面對各種挑戰仍將確保穩定供電，如去年全台逾1400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分，較2014年17.496分減少1.3分鐘，再創歷史最佳成績。

伴隨高溫、用電量雖屢創歷史新高，台電表示，近年持續開發多元電力確保穩定供電，去年新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，總容量從4188萬瓩提升至4451萬瓩，包含通霄電廠新1號機燃氣機組(約89萬瓩)、大潭電廠7號機(60萬瓩)及林口電廠新1號機(80萬瓩)加入商轉。

依據財報，台電2018年收入總額6351億元、支出6068億元，稅前淨利283億，經增列所得稅利益與加計採用國際財報準則實現數，可分配盈餘共計289億元，填補綜合損益(17億元)後，累計虧損亦從1298億元降至1026億元。