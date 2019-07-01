中美貿易談判成長期拉鋸戰　6月PMI續跌至48.1%難以重返擴張

▲G20川習會順利落幕後，中經院指出，多數廠商意識到中美貿易紛爭疑慮仍在，將是一場長期拉鋸戰。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布6月台灣採購經理人指數（PMI）下降0.1個百分點至48.1%，難以重返「榮枯線」之上；非製造業經理人指數（NMI）則連續4個月呈現擴張，不過指數仍續跌2個百分點至52%。

調查顯示，全體製造業對「未來6個月的景氣狀況」在5月驟跌7.2個百分點轉為緊縮後，6月續跌5.6個百分點至42.9%。另觀察6大產業表現，電子暨光學產業與食品暨紡織產業皆轉為緊縮，而交通工具產業與電力暨機械設備產業已連續2個月呈現緊縮、基礎原物料產業連12個月緊縮，只有化學暨生技醫療產業對於未來半年的展望呈現擴張。

請繼續往下閱讀...

▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

非製造業對「未來6個月的景氣狀況」指數已連續2個月呈現緊縮，指數續跌1.8個百分點至47.6%。在8大產業中，金融保險業、住宿餐飲業、批發業與運輸倉儲業對於未來半年的展望呈現緊縮，其他營造暨不動產業、零售業、教育暨專業科學業與資訊暨通訊傳播業則維持擴張態勢。

中華經濟研究院院長陳思寬表示，中美貿易紛爭的不確定性，加上原物料價格波動劇烈、大陸汽車市場下修、匯率波動，促使廠商觀望氣氛更加濃厚。

陳思寬指出，儘管G20川習會目前朝向正向發展，但中美兩強對抗的不確定因素，並未因此而解除，廠商普遍認為這將是一場長期拉鋸戰，所以將分散風險列為產業未來主要的策略考量。