太景C肝新藥里程碑款500萬美元入袋　業外收益來自東陽光

▲太景董事長暨執行長黃國龍。（圖／太景生技提供）



記者姚惠茹／台北報導

太景-KY（4157）今（1）日宣布與中國大陸宜昌東陽光合資開發C型肝炎純口服直接抗病毒藥物的第一個里程碑款入袋，太景北京已在6月28日收到宜昌東陽光支付的里程碑款美金500萬元之等值人民幣，將依會計準則認列第二季的業外收入。



太景與東陽光共同開發C肝純口服新藥伏拉瑞韋（Furaprevir）聯用依米他韋（Yimitasvir）的第一個里程碑款是依據二期臨床試驗結果，報告顯示，試驗結果遠高於雙方合作協議中的目標值SVR12≧90％，也就是治療結束後追蹤至第12周，患者血清中已測不出C型肝炎病毒的比例，顯示伏拉瑞韋聯用依米他韋的二期臨床試驗成功。

太景北京依約能獲取東陽光藥支付的里程碑款美金500萬元之等值人民幣，同時，東莞東陽光太景已經在4月20日啟動三期臨床試驗，總共43家醫院參與試驗計畫，目前三期臨床的首例患者已在6月24日入組，試驗的主要療效指標依然為治療結束後追蹤至第12周時的持續病毒反應率（SVR12）；收案目標人數為360人，其中包含330例無肝硬化患者、30例肝硬化患者。



太景在2016年攜手大陸東陽光藥共同開發新型C肝純口服直接抗病毒合併療法，並以伏拉瑞韋（Furaprevir）的大中華區智財權技術作價入股中國大陸合資公司，目前已經貢獻太景超過10億台幣的收入，依據合約，接續的3個研發里程碑款的時間點，將為完成三期臨床試驗、遞交藥證申請及取得藥證。