路人偷拍罷工空姐吃飯還罵沒教養　工會：保留法律追訴權

▲長榮空服員罷工進入第12天。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工邁入第12天，在6月29日團協失敗後，空服員已重返南崁現場繼續罷工。桃職工會今（1日）表示，有多位空服員在6月30日早上到鄰近速食店用餐，遭到其他用餐民眾拿手機偷拍，揚言要將空服員的照片放上網，還辱罵空服員沒教養，工會表示，已掌握錄音、錄影證據，會保留法律追訴權，也呼籲各界彼此尊重。

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▲長榮罷工持續進入第255小時。（圖／記者湯興漢攝）

桃職工會表示，6月30日有數名空服員到南崁靜坐現場輪班前，在附近速食店用餐，卻遇到民眾拿出手機拍空服員照片，揚言要將照片放上網，透過媒體讓網友們看看參與罷工、罔顧旅客權益的空服員長什麼樣子，當下空服員禮貌性勸阻，希望該民眾不要隨意將照片放上網散播。

▲工會呼籲民眾理性。（圖／記者湯興漢攝）

工會轉述，當時另一位女性民眾出言怒罵空服員，指參與罷工的空服員罔顧旅客權益，更用情緒性字眼怒罵空服員沒有教養，空服員當下並沒有與民眾發生爭執，僅向民眾說希望不要將照片放上網。

工會表示，「工會對於各界意見均表示尊重，但也期盼各界能理性看待。」目前已掌握爭執現場錄音、錄影的證據，會對民眾保留法律追訴權利。