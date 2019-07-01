就是不繳！欠稅大戶個人前20名　只有1張新面孔

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(1)日公布欠稅大戶，根據財政部所公布的名單，個人大戶當中，擠進前20名的新面孔，是排名第20名的金鼎大舞廳負責人賴奎光，欠稅金額3.01億元。

根據財政部所公布欠稅大戶中，不論是個人戶或者是企業戶，大部分仍是老面孔，以個人戶當中，前五名中，黃任中家族包辦三名，分別為黃若谷欠稅18.90億元居首、黃任中個人18.82億元居次、夏黃新平則是第四名；居第三名的則是高雄黃承志家族。

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東帝士集團創辦人陳由豪 排名第12名

第五名「台灣蕈菌之父」之稱林天財則欠11.24億元；魏述堯家族欠稅7.65億元第六名；李秀隆居第七名，第八名是高伯卿；第九名陳允秀；以及潘慶茹的遺產稅擠入前十大欠稅戶。而潛逃在外的東帝士創辦人陳由豪，則名列12名，欠稅額4.17億元、經營金錢豹系列的謝世起，則名列第13名，欠稅金額4.05億元。

唯一，擠入前20名者新面孔也是特種行業，為金鼎大舞廳的賴奎光，根據國稅局的資料顯示，賴奎光早從95年~101年以及103年的綜所稅欠稅額共計3.01億元，早已在欠稅戶中，今年進入前20名。

▲陳由豪（圖／資料照）

營利事業全國前20大欠稅大戶部分，第一名仍是由環亞大飯店蟬聯，欠稅金額共24.37億元；博達科技積欠營業及營所稅11.7億元居次；松竹皇宮大酒店、紅頂酒家則是分別以11.29億元、10.66億元排名第三、第四，進巨企業則以9.38億名為第五名。

擠入營利事業前20名者，還有金鼎大舞廳、漢陽全球商貿、岡泉企業、峰安金屬、王牌酒家、紐新企業、環亞公司、松驊企業、子瀠生技、金傑山、菘凱科技、康普健康、雅新實業、振安鋼鐵、鍏承科技。

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