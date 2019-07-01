鴻海董事長劉揚偉走馬上任　股價上演慶祝行情展現信心

▲鴻海新任董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）日前在股東會選出新任董事長，由劉揚偉接任董事長職務今（1）日正式生效，副董事長則由工業富聯(FII)副董事長李傑接任，未來將率領9人經營委員會，共同管理鴻海營運，開啟新鴻海時代，再加上台股大漲逾百點，激勵今日股價以78.7元開出，早盤漲逾2%，最高來到79.3元，展現市場對新團隊的信心。

鴻海新任董事長劉揚偉走馬上任，未來將帶領集團走向新氣象，包括9人經營委員會正式啟動，透過每週一次的會議，針對重大議案進行討論，經由三分之二的成員通過之後，再交由董事會決議，真正落實分權共治的經營模式。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海9人經營委員會。（圖／記者湯興漢攝）

同時，鴻海新任董事長、副董事長人選的敲定，意味著集團將透過劉揚偉的半導體、軟體強項、李傑的工業互聯、硬體的長才，走向軟硬整合的新方向，藉此帶領鴻海垂直整合，持續深化布局「雲移物大智網+機器人」的策略方針。

此外，鴻海經營委員會即將為集團帶來新經營模式，揭示鴻海即將走向透明化經營，透過未來半年一次的法說會，對外公開營運狀況，再加上台股大漲逾百點，激勵今日股價以78.7元開出，早盤漲逾2%，最高來到79.3元，上演慶祝行情，展現市場對新團隊的信心。