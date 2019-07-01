G20利多華為概念股報復反彈　大立光漲停、台積電填息9成　

▲大立光執行長林恩平。（圖／記者范綱儀攝）

記者周康玉／台北報導

G20川習會面後，川普上周六釋出善意，表示將與中國持續協商，協商期間不對中國加徵關稅，華為概念股今日呈現報復性反彈。股王大立光（3008）今（1）日開盤鎖住大漲9.9%，來到4240元；權王台積電（2330）早盤漲3.35%，來到247元，距離填息目標價248.5元、已達9成。

根據歐系外資定義的華為手機概念股，都呈現大幅反彈，包括聯詠（3034）也跟進漲停、站上190元；台光電（2383）大漲9.39%、來到102.5元，重回百元俱樂部；京元電漲8.21%、來到29元；穩懋（3105）飆升9.79%，來到213元，漲勢凶猛。

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華為5G設備概念股也有小幅走高，台達電（2308）漲1.90%、達160元；啟碁漲1.37、來到74.2元。

台新投顧副總黃文清表示，這次川習會後，美中雙方維持邊打邊談格局，但因為暫緩對中3000億商品課稅，並允許美企業對華為供貨，短線費半有補漲空間，相關台灣電子供應鏈亦有短多。

黃文清表示，然而需留意既有2000億商品關稅並未取消，且聯準會7月降息必要性減弱，留意股市漲多仍遇較大回調風險。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，川習在G20之後決定繼續談判、甚至進一步有好的結果，下半年旺季效應可期，也會讓除權息行情更穩健；另一方面，有內需保護的食品股、水泥股、豬肉供應鏈，除權息行情較不受國際局勢影響，亦可關注。

