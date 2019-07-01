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暑假出國玩！一銀推外幣減分優惠　換30萬日圓省碗拉麵錢

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▲▼一銀暑假減分優惠。（圖／第一銀行提供）

▲一銀暑期外幣減分優惠。（圖／第一銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

炎炎夏日去哪玩？父母們計畫帶小朋友出國旅遊，看準這波旅遊商機，從今（1）日起透過一銀的網路銀行購買美元、日圓都有減碼優惠，美元減碼5分、日圓減碼0.1分。以日圓為例，換算之下，換30萬日圓可省新台幣300元，相當一碗拉麵錢。

凱基銀日前也提到，民眾暑期出國旅遊，建議掌握以下三大攻略，出遊更安心：一，可多使用信用卡消費，享受比現金匯價低的即期匯價；二，使用銀行「外幣到價通知」服務設定理想外幣匯率，掌握換匯時機；三投保旅平險讓旅程更加安心。想要趁暑假期間出國旅遊的民眾，第一銀行再提供外幣現鈔好康優惠囉。

請繼續往下閱讀...

同樣看準暑假出國旅遊熱門時段自，今日至8月31日止，第一銀行則推出「美日鈔級省，優惠搶第e」限時外幣現鈔優惠促銷活動，全台還提供188家服務據點領取現鈔，輕鬆解決出國旅遊的大小事。一銀表示，凡第一銀行客戶，於活動期間透過網路銀行線上購買美元及日幣現鈔，即可享有匯率優惠，分別可享現金賣出價美元減碼5分及日幣減碼0.1分超優匯率，購買日幣現鈔30萬元，馬上省新台幣300元，相當於一碗拉麵的價格。

為能即時關注匯率波動，第一銀行網路銀行還提供匯率到價通知服務，只要設定好心中理想匯率，一旦匯率達到設定價格立即收到通知，讓您動動手指即可搶到最優匯率，掌握最佳進場時機。

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關鍵字：暑假,出國,旅遊,外幣,減分,網路銀行,一銀.美元,日圓,省拉麵錢

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