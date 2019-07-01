股王大立光開盤衝漲停　台股開高走高大漲逾160點

▲ 台股今開盤上漲91點，以10,821點開出。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

川習會中川普對中國大陸釋出善意，同意不會再對額外商品加徵關稅，且同意美國零件廠出貨給華為，帶動台股今（1）日開盤大立光飆至漲停，大盤上漲91點，以10,821點開出。截至上午10點13分，台股已漲逾160點，來到10,896點，漲幅1.56%，成交量達700億元。

截至上午10點13分，股王大立光（3008）以4240元維持漲停鎖死；鴻海（2317）以78.7元開出，漲1.67%，現來到79.2元，漲幅2.33%；台積電（2330）開出245.5元、漲2.71%，現來到248元，漲幅3.77%，6天完成填息。

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其他華為概念股今日開盤全面齊揚，聯詠（3034）上漲9.83%、以190元開出；華通（2313）上漲2.87%、以26.8元開出；健鼎（3044）上漲2.71%、以113元開出；欣興（3037）上漲7.81%、以38元開出；南電（8046）上漲8%、以42.5元開出，開盤13分鐘衝至漲停；晶技（3042）上漲3.59%、以36.05元開出。

受川習會激勵，週五美股4大指數全面收高，道瓊工業指數終場上漲73點，漲幅0.28%，收26,599點；標準普爾500指數也漲16點，漲幅0.58%，收2,941點；那斯達克指數尾盤上揚38點，漲幅0.48%，以8,006點作收；費城半導體指數收漲2點，漲幅0.14%，收1,458點。

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