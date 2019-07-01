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川習會露出和解曙光　台指期開高飆漲逾130點站上10,700點大關

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

G20川習會落幕後，減輕市場對中美貿易戰的疑慮，全球股市暫時鬆了一口氣，美股3大指數收漲，亞股也同步歡漲，台指期今（1）日跳空開高，指數一早飆漲逾130點，站上10,700點關卡之上，截至8點52分在10,710點附近震盪。

川習會同意貿易戰暫時休兵，加上市場對美國聯準會降息預期，推升美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數終場上漲73.38點，漲幅0.28%，收26,599.96點；標準普爾500指數也漲16.84點，漲幅0.58%，報2,941.76點；那斯達克指數尾盤上揚38.49點，漲幅0.48%，以8,006.24點作收；費城半導體指數收漲2.06點，漲幅0.14%，報1,458.96點。

請繼續往下閱讀...

回頭看台灣金融市場表現，股期雙市上周五量縮觀望，其中台股在市場觀望氣氛濃厚下，指數上攻力道有限，終場下跌43.07點，以10,730.83點作收，成交量829.91億元，三大法人合計賣超21.18億元，其中自營商買超4.63億元，投信買超3.67億元，外資及陸資賣超29.48億元。

台指期也同步表現疲弱，指數持續量縮整理，尾盤下滑41點，收在10,580點，與現貨相較，逆價差150.83點，成交量8萬2,315口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少123口至12,374口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,081口至47,125口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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