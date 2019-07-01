欠稅大戶出爐！黃任中家族繼續居榜首　總欠稅額破51億元

▲▼財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（1）日公告欠稅大戶，個人欠稅大戶仍是已故股市名人黃任中家族，總計欠稅金額超過51.66億元，繼續蟬連榜首，其中黃任中的兒子黃若谷欠稅金額達18.9億元，為個人之中的榜首。

企業欠稅大戶則是環亞集團，環亞飯店欠稅金額24.49億元、環亞則欠稅6.77億元，欠稅高達31.26億元。

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財政部說明，今年財政部及各稅捐稽徵機關將依規定公告重大欠稅案件，總計件數938件，金額約965.52億餘元，與107年公告資料相較，件數及金額分別增加17件、8.75多餘元。從財政部所公布的資料當中，前20大的欠稅戶當中，不論是個人還是企業欠稅大戶，還是以舊案子居多。

在個人欠稅大戶中，黃任中兒子黃若谷積欠遺產稅18.90億最多，黃任中本人欠綜所稅18.82億元，黃任中姊姊夏黃新平欠綜所稅12.31億元，另一位姊姊黃燕平欠稅1.63億，合計黃任中家族共四人欠稅51.66億元。財政部表示，跟去年相比，黃任中家族欠稅金額小幅增加0.7億元，也是連續第8年蟬聯欠稅榜首的家族。

個人欠稅大戶排名第二到五名，分別是高雄黃承志家族14.68億元、「台灣蕈菌之父」之稱林天財則欠11.24億元、魏述堯家族欠稅7.65億元與李秀隆6.7億元，他們四個欠稅金額總計約40.27億。

至於企業欠稅大戶，仍以環亞大飯店欠稅24.49億居首，環亞集團總計欠稅31.26億。博達科技則也欠稅11.72億元居次。台中知名酒店「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店欠稅金額11.34億元、紅頂酒家欠稅10.7億元，紅頂酒家較前一年再增加0.2億元。

財政部也表示，為便利使用者查詢運用，今年首度在「財政部全球資訊網」設立「重大欠稅公告專區」，並且新增關鍵字搜尋功能，並設置各稅捐稽徵機關重大欠稅公告網頁連結，簡化查詢流程，保障民眾「知」的權利，落實政府資訊公開。

▼全國前20大欠稅大戶，以下圖片可點圖放大。（圖／財政部提供）