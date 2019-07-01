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越南巴拿山「金橋」狂吸觀光客　謝金河：值得台灣借鏡

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▲▼越南峴港巴拿山知名景點金橋（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

▲越南峴港巴拿山知名景點金橋（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近日前往越南峴港旅遊，其中一處知名景點巴拿山因為一座「巨手托橋」成為全球熱門打卡景點，也峴港成為全球非去不可的50個城市之一。他更拿約兩年前至巴拿山造訪的經驗進行比較，他發現，巴拿山的資金投入及創造力都相當不可思議，也給台灣上了一課。

謝金河在臉書提到，巨手托橋是由越南政府斥巨資，聘請TA建築團隊，在海拔1400公尺的山上，搭建的一座橋梁，遠看像金色絲帶，因此這橋又名「金橋」（Golden Bridge），此橋也讓巴拿山成為全球最熱的打卡地點之一，峴港也成為全球非去不可的50個城市之一。

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他表示，自己大約在兩年前造訪過巴拿山，當時是APEC峴港領袖會議閉幕後，他與代表團一同前往，那時天候不佳，再加上金橋當時仍在建造，因此除了遊客稀少外，周邊有營業的店家也相當少。

但這次的造訪，他發現巴拿山遊客絡繹不絕，當地導遊表示，假日來巴拿山的遊客經常逾3萬人，而若以每人乘坐纜車的費用為1000元來算，特地從奧地利進口的全新纜車就像是印鈔機一樣，為巴拿山帶來可觀的利潤，「人潮帶來錢潮，這是台灣值得借鏡的。」

謝金河表示，越南峴港人口只有123萬，卻能不斷打造旅遊的亮點。巴拿山這座金橋投資金額不大，卻構思一座巨大手指托住一座橋，他強調，這给了台灣很多市長深刻啓發，要觀光客來，必須要有新點子，創造突破性的亮點，更重要的是必須積極投資，請設計高手，創造吸睛美景。「我在兩年內二度造訪巴拿山，不到兩年，這個改變太不可思議了，台灣的政治人物經常喊發大財，但資金投入及創造力都有待加強！」

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關鍵字：越南,巴拿山,金橋,謝金河

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