1個月進帳6萬！　科大生動手做機器人開工作室一圓創業夢

▲今年20歲的蔡昇恩透過創客教育，開啟了接觸機器人的興趣，如今開班授課一圓創業夢。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

近年來人型機器人蔚為風潮，今年20歲的蔡昇恩透過創客教育，開啟了接觸機器人的興趣，學習各式各樣的技能，「從什麼都不會，到動手做出來」，設計出自己專屬的機器人，當起小小發明家，如今更是開班授課，一圓創業夢想。

就讀科大機工系二年級的蔡昇恩，不僅是機器人教育的推廣講師，也是國際格鬥機器人競賽的選手。他還在念高職的時候，剛好碰上創客教育的年代，在學校提供設備、政府提供經費下，開啟了對機器人的濃厚興趣，學習製圖、3D列印、程式編寫、全機設計等技能，逐步設計出獨一無二的機器人，成為專業的機器人設計師。

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為了賺取生活費及研發經費，蔡昇恩選擇與機器人相關的打工，開始當起營隊教練、國內外參賽，以幼稚園學童和小學生為主要學群，卻也讓他吃了不少苦頭，從中學習如何調整教學步調、引導小孩解決問題的能力，像是在競賽時機械出狀況，有的學生會急著找老師求救，也有學生事先檢查線路、馬達等問題後，再請老師協助，每位學生狀況不同，就必須因材施教，找出最適合的教學方式。

蔡昇恩回想起最為瘋狂的經驗，他說，曾經在同一個時間，身兼種子教師、小編、帶營隊、參賽兼創客，忙到連續4天熬夜沒休息，儘管1個月進帳6萬元，也是全靠興趣支撐，願意將所學全部教給對機器人好奇的小孩。

年紀輕輕的蔡昇恩也有創業夢，他在半年前開始規劃開班授課，預期暑假能為自己進帳4萬元，同時也將利用暑假空檔遠赴印尼，參加非營利組織的計畫，用本身所學及經驗，投入當地公共建設的規劃建造，像是水利工程、化糞池等，以「換取食宿」體驗不同的暑期生活。