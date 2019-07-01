雲端最有錢／月入10萬不是夢　超強除權息致勝術

新聞節目中心／綜合報導

全球市場靜待 G20 峰會關鍵性的貿易談判，這一次會議中「科技戰」是觀察重點，因為關係到未來全球供應鏈重組的狀況，另外，美伊間一觸即發的情勢，也有可能構成全球供應風險。

此外，7、8月除權息大戲又將展開，今年台股上市櫃公司現金配息上看1.5兆元，挑戰歷史紀錄。但是中美貿易戰結果難料，盤勢不確定性升高，因此今年的除權息操作將與往年有很大的不同，怎麼樣穩操勝算，出奇制勝，分析師與達人將教你怎麼操作!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）





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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。