川習會G20後邊打邊談　台積電快速填息之路顛簸

▲權值電子股近十年來填息狀況，圖點開放大。（資料來源：台新投顧，記者整理）

記者周康玉／台北報導

進入除權息旺季，近期受到G20川習會登場，受觀望氣氛影響，亞股上周五（28）日全面走軟。法人解讀，G20川習會面後，雖然川普釋出善意，但沒有實質進展，走向「邊打邊談」模式。法人憂心，象徵科技廠風向球的台積電快速填息之路在今年較為顛簸，股王大立光也恐難以像去年一樣，當日10分鐘就填息。

G20川習會面後，川普表示將與中國持續協商，協商期間不對中國加徵關稅，另提及美國企業在不違反國安前提下可持續對華為銷貨，惟被問及是否將華為移出管制清單，川普不予評論。

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▼法人解讀，G20川習會後短線有補漲空間。（圖／路透）

台新投顧副總黃文清表示，觀察本次川習會在貿易協議上並無實質進展，美中雙方維持邊打邊談格局。惟暫緩對中3000億商品課稅，並允許美企業對華為供貨，短線費半有補漲空間，相關台灣電子供應鏈亦有短多。

黃文清表示，另外，既有2000億商品關稅並未取消仍須留意，且Fed 7月降息必要性減弱，留意股市漲多仍遇較大回調風險。後續關注中方回應，及市場對7月Fed降息預期。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，告別5-6月股東會旺季，進入除權息旺季，受到市場期待聯準會降息預期影響，美國十年期公債殖利率近期也降至2.1%左右，台股平均值利率介於3.5-4%之間，且有許多優質公司殖利率都超過5%，相較於公債殖利率，預期台股殖利率仍將吸引部分長期資金青睞。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，川習在G20之後決定繼續談判、甚至進一步有好的結果，下半年旺季效應可期，也會讓除權息行情更穩健；另一方面，有內需保護的食品股、水泥股、豬肉供應鏈，除權息行情較不受國際局勢影響，亦可關注。

▼大立光執行長林恩平。（圖／記者范綱儀攝）

凱基投顧表示，下半年若無全球重大系統風險發生，在台幣匯率維持升值趨勢下，外資可望持續回補持股。就波段走勢而言，過去10年大盤在除權息期間（6 月~8 月），除了2015年、2013年、2011年因重大外在利空干擾而有明顯跌勢，其餘年度的走勢普遍呈現震盪往上。

凱基投顧表示，若川習會後美中雙方達成恢復貿易談判共識，美國暫緩對3000億美元中國進口商品加徵關稅,或是將稅率由 25%降至10%，均有利美中貿易戰大幅緩解,下周多方應可表態挑戰10840點。