　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

罷工11天衝擊營運　長榮航：最新營收損失突破20億大關

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲長榮航空今（30）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣21.1億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空今（30）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣21.1億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第11天，衝擊公司營運。長榮航空今（30）日傍晚發佈重大訊息公告，自本月20至30日總計取消469個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣21.1億元；法人預估，罷工影響暑假旺季營運，其相關營收損失將再擴大。

原本外界預期長榮航空勞資雙方會在昨晚簽下團體協約，結束罷工，不過因為在禁止秋後算帳就「喬不攏」，工會宣佈罷工活動繼續，勞資雙方敲定7月2日將再次協商。

請繼續往下閱讀...

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話：「大家都是一家人，孩子們快點回家吧！」也希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們快點回家吧！」希望能回到談判桌上來協商，儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們快點回家吧！」希望能回到談判桌上來協商，儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空原預計最晚7月底能恢復全航線營運，因為罷工繼續計畫也隨之生變，不過陳耀銘說，因為有空服員陸續回來服勤，仍能維持六成以上運能，預計下周公布7月13日後取消航班。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。

ET快訊
空拍圖曝光！韓國瑜新竹造勢　主辦單位：現場破30萬人
快訊／韓國瑜冒雨大進場！25萬韓粉「手機銀河」照亮新竹　高喊
全美善靈堂哭成一片！宋康昊、奉俊昊急奔現場　影壇大咖到齊

關鍵字：長榮航空,空服員,罷工,營收,股東會,孫嘉明,陳耀銘,桃空職工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養？關鍵就在他：願當台灣國家基金經理人

影／下周油價再漲價！中油：汽柴油各上漲0.4元加油要快

長榮航罷工延燒　旅行公會：呼籲政府訂罷工預告期防突襲

欠稅大戶積欠稅額高達965億元　財部：明天公佈大戶名單

小米9T官方拆解版出爐　「搏命演出」彈出式升降前鏡頭吸睛

航空雙雄華航、長榮航員工平均年薪破150萬　網驚：比主管還要高

老字號旅行社鳳凰釋利多　看好遊輪包船增添營運動能

樂桃航空連續六年獲利達陣　強化東京首都圈市場

下周油價再漲價！專家預估出爐快去加油省荷包

來搶鐵飯碗！中油招考博士級新秀　薪資6萬起跳

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

蔡依林《玫瑰少年》奪年度歌曲　瑪莎：去跟他抱一下...「謝謝緋聞網友阿信」

蔡依林壓軸登場開全麥　《怪美的》舞台超震撼

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

罷工11天衝擊營運　長榮航：最新營收損失突破20億大關

銀行破天荒不想拓點　金管會：首度沒有銀行申請增設分行

超紓壓！看電影、唱Ｋ神卡評比　月月看兩場電影還可省8000元

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養？關鍵就在他：願當台灣國家基金經理人

影／下周油價再漲價！中油：汽柴油各上漲0.4元加油要快

長榮航罷工延燒　旅行公會：呼籲政府訂罷工預告期防突襲

欠稅大戶積欠稅額高達965億元　財部：明天公佈大戶名單

長榮罷工不停　勞動部否認部長許銘春與桃職工會理事通電話　沒說「勞動部要退場」

德銀拚扭轉　擬在全球大規模裁員2萬人

公司賺翻員工卻「薪」情差　9家上市櫃金融股遭點名

車銀優、徐康俊、崔振赫、邕聖祐！7月開播新劇歐巴全回來了

對抗大熱天！衣櫃裡必備的5種小可愛　大方露出香肩與炫腹

長榮航空「18金釵」報到後又罷工惹議　民航局：罷工結束後調查

快訊／一上台就飆3種語言　韓國瑜眼眶全濕：謝謝五場都參加的你們！

桃園壽山巖觀音寺董事長　市議員林正峰回鍋就任

快訊／韓國瑜大進場500公尺走17mins！　30萬韓粉「重現銀河」照亮新竹

慈濟援建台東仁愛之家互愛樓啟用　耗資1.2億3層多功能大樓

花蓮知卡宣親水公園暑期水上活動開幕　45名救生員為安全把關

對空服員發「關門簡訊」？長榮澄清：還是歡迎早日回家

快訊／空拍圖曝光！韓國瑜新竹造勢「旗海飄揚」...主辦單位：現場突破30萬人

財經熱門新聞

員工「薪」情差　9家上市櫃金融..

勞動部否認部長與桃職工會理事通..

黃金挑戰1600美元　專家教你..

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養..

下周油價再漲價！中油：汽柴油各..

力晶拚重返上市　現增40.4億..

中華電員工年薪149.3萬拿三..

欠稅大戶積欠稅額高達965億元..

長榮航罷工延燒　旅行公會：呼籲..

罷工11天衝擊營運　長榮航：最..

金融業非主管員工最高薪是華票1..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

航空雙雄華航、長榮航員工平均年..

黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

更多熱門

相關新聞

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

長榮罷工進入第11天，在罷工現場，不時會有空服家屬、各界專家、其他產業工會現身聲援。今（30日）下午有其他家航空公司的空服員來現場，向罷工空服加油打氣，更假裝酸民詢問現場空服已經這麼高薪，為什麼還這麼貪心？現場長榮空服員聽了回嗆：「你們在機上什麼都要不也很貪心嗎？」，嗆辣發言全場拍手叫好。

為18金釵發聲　工會：20日16時罷工合法

長榮發關門簡訊　不再調查服勤意願

旅行業者狠批政府對罷工沒作為

長榮航罷工延燒　旅行公會：呼籲政府訂罷工預告期防突襲

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

G20各國領袖看呆　超正的她救世界

4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

「TOP 5星座」衰到9月底！

伊拉克水庫乾涸　3400年前古王國驚喜現身

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

老了也要做閨蜜！7女砸1800萬蓋別墅

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

長榮「18金釵」有人歸隊　3人輪班中

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養詐領255萬保費

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面