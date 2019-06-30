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超紓壓！看電影、唱Ｋ神卡評比　月月看兩場電影還可省8000元

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▲▼電影院示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

 ▲電影院示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

夏日炎炎，上班族、學生常做的休閒娛樂，就是看電影或者是約好友一起「唱KTV」打發鬱悶的的心情和抒發平日累積的壓力。但是，看電影、唱K看似便宜的休閒活動，累積下來也是一筆小錢，因此善用信用卡優惠就讓小資族省下不少的花費。

Money101台灣董事總經理周純如表示，善用信用卡也是輕理財的方式之一，以信用卡代替現金支付，除了可獲取信用卡本身的現金、哩程或紅利回饋之外，透過銀行提供的刷卡優惠活動，也能為自己爭取更多好康，像是刷對信用卡於各大影城購票，能為自己省下約莫35%至40%的電影娛樂支出。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，現在各大影城的電影票一張都要價300元左右，兩人看場電影加上爆米花就得花上八百元，如果每月看2場電影，一年下來也要花費近2萬元，但若把握刷卡優惠，為自己省下40%的娛樂費，換算下來，就能多省下8,000元，小資族也有小確幸。

特定電影院信用卡　購票享受六折

憑指定消費金額簽單或是以行動支付結帳，電影購票現折6至85折。全台威秀影城與花旗銀行、台新銀行合作，兩家銀行之卡友不需要提供簽單，刷卡就能打折，其中以「花旗饗樂生活卡」折扣最厲害，平日購票六折、假日購票也享八三折；台新銀行則提供全卡友平日購票六六折，不過，假日沒有折扣。

另外，在國賓影城的部分，聯邦全卡友以行動之支付包含Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay免簽單即享天天購票六五折；「國泰KOKO (COMBO)icash卡」憑1,000元簽單享平日購票六折、假日六三折優惠。

▲▼電影院示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影院示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

不限特定影城　當期累積金額達標電影票可以免費

凱基銀行則是推出「凱基魔FUN卡」提供影城消費享現金回饋，當期新增一般消費達3,000元~7,999元，影城消費享40%回饋；累積滿8,000元~2萬9,999元，享60%回饋；累積消費3萬元以上，享100%回饋，相當於電影票免費的概念。凱基銀表示，一般消費刷魔FUN卡累積滿額，並到華納威秀、秀泰、美麗華、新光等12家連鎖影城消費，都可以享受優惠，消費者不用選擇特定影院看電影。

唱K紓壓　一樣有優惠

凱基銀表示，「凱基魔FUN卡」當期一般消費達3,000元以上，再到錢櫃、好樂迪等兩大連鎖KTV消費，可獲4%現金點回饋，每期帳單最高回饋300點。

凱基銀行提醒，現金點會於當期帳單入點，點數終身有效，每年上限2萬點，一點等於現金一元，建議精打細算的卡友可把握機會賺滿現金點回饋。此外，中信LINE Pay卡到9月底前，每週五揪友到錢櫃歡唱單筆消費滿2,000元即送300點LINE Points，最高享15%回饋。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲部分信用卡唱KTV也有優惠。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼信用卡看電影、唱KTV優惠比較。（圖／記者吳靜君攝）

▲信用卡看電影、唱KTV優惠比較。（製表／記者吳靜君、各銀行、Money101金融平台）

銀行與訂票網　限量電影票可拿

銀行與訂票網合作，當持卡人符合銀行規定的消費門檻，於訂票網最優能獲贈免費電影票。合作金庫全卡友每月累積消費滿5,000元即可透過「樂活網」獲得1張免費電影票，不過每月限2,000張，有興趣民眾可儘早預訂。

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關鍵字：上班族,生活娛樂,看電影,唱KTV,紓壓,信用卡,優惠,省錢,小確幸

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