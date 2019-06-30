郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養？關鍵就在他：願當台灣國家基金經理人

▲國民黨總統初選參選人郭台銘(圖中)與日本軟銀集團董事長孫正義(圖左)22日出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘昨（30）日拋出六歲以下兒童國家幫忙養的政見，引發外界質疑財源從何而來？日本軟銀集團董事長孫正義曾在受訪時表示，軟銀過去20年平均年化報酬率高達44%，如果台灣有需求，他願意協助台灣尋求低風險、提高投報率的投資策略，來改善台灣勞退等政府基金的投資報酬率。

國民黨總統初選昨天舉行第二場國政願景說明會，郭台銘表示如果當選總統，所有新生兒「出生到六歲，由國家幫你養」；將建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源，兌現政見，「這是新十大建設工程之一」，但遭到外界質疑缺乏財源、恐淪為開空頭支票。

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郭懂的育兒政策究竟可不可行？企業界人士表示，郭台銘敢提出這項高難度政見「很有氣魄」，在邏輯上不單單只是「政府拿出一筆錢出來」這麼簡單，連結到郭在本月22日邀請日本軟銀董事長孫正義來台演講，孫正義承諾協助台灣提高政府基金投報率，相信他已有一套合理且可行的方案。

▲日本軟銀集團董事長孫正義表示，如果台灣有需求，他願意協助台灣尋求低風險、提高投報率的投資策略，來改善台灣勞退等政府基金的投資報酬率。（圖／記者呂佳賢攝）

被美國財經媒體CNBC形容為「比亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克更具影響力」的孫正義受訪時表示，軟銀旗下的願景基金即將籌備第二期，而且規模將再度叩關10兆日圓（約新台幣2.89兆元）。

針對如何協助提高台灣政府各項基金的投報率？孫正義表示，亞洲國家中包括新加坡、中國大陸均有主權基金，尤其新加坡主權基金淡馬錫在海外投資成績斐然，帶進不少收益，能讓基金在低風險的情況下仍能提升投資報酬率。

孫正義表示，軟銀集團旗下的願景基金，去年為基金投資者創造了29%的回報，對於能夠兼收投資收益與管理費用的軟銀來說，願景基金更創造了62%的報酬；即將籌備第二期的願景基金已與不同國家洽談，如果台灣有需求，他將協助提供投資策略，提高台灣各項政府基金的投資報酬率。