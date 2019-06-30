長榮航罷工延燒　旅行公會：呼籲政府訂罷工預告期防突襲

▲針對長榮航空罷工危機，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，航空業為大眾運輸工具，對於工會這種綁架消費者權益的方式，予以強烈譴責。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第11天，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，長榮航空為大眾運輸工具，罷工影響公共利益層面廣大，呼籲政府應針對交通等特許行業思考訂定罷工預告期，以防突襲式罷工情況一再重演。

長榮航空勞資協商本月20日登場，但桃空職工突然宣佈自即日起下午四點罷工，蕭博仁表示，航空業背負起載運旅客，輸送旅客進出國門之重責大任，工會不應該以罷工條件來換取福利，更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

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蕭博仁表示，交通運輸事業為特許行業，一旦員工罷工，衝擊一般民眾的旅運需求，呼籲政府出面設定罷工預告期，以免突襲式罷工情況一再出現，讓民眾變成人質，而勞資雙方相關訴求都可以直接訴諸於公眾，讓社會評斷。

創新旅行社董事長李奇嶽也表示，罷工造成民眾、員工及公司三方皆輸，旅行業早在前二次華航空服員、機師罷工時，就一再呼籲政府要有所作為、訂定罷工預告期，雖然交通部同意但勞動部卻遲遲不作為，旅行業者強烈譴責。

蕭博仁表示，旅行公會及各旅行業者，將協助旅客簽轉事宜，並詳加說明相關過程以渡過此段期間，旅行公會也以新聞稿發出嚴正聲明，因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。