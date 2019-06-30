欠稅大戶積欠稅額高達965億元　財部：明天公佈大戶名單

▲財政部今（30）日公佈，全台欠稅大戶累計積欠稅額高達965億元，與去年同期相比小幅成長。圖為財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國家財政困難、追稅不易，財政部今（30）日公佈，全台欠稅大戶累計積欠稅額高達965億元，與去年同期相比共增加17件、8.75億元；官員指出，將在明日於各稅捐稽徵機關網站公佈，名單是否有所更動，也備受外界關注。

財政部每年七月一日固定公告最新欠稅大戶名單，個人累計欠稅超過一千萬元、企業累計欠稅超過五千萬元，就會名列欠稅大戶名單，欠稅大戶在加計利息後稅也愈欠愈多，但追討回來的機率微乎其微。

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依據財政部去年公告的欠稅大戶名單，上榜的幾乎都是老面孔，已故股市聞人黃任中家族合計欠稅51億餘元，兒子黃若谷蟬聯個人欠稅榜最大咖；企業欠稅榜首仍為環亞大飯店，加計環亞公司、大亞百貨、聯業建設、大總建設等，環亞集團總欠稅超過36億元。

官員指出，目前欠稅大戶前幾名多為老面孔，包括黃任中家族、環亞集團、國產集團、高雄市前議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）等，依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶排行榜才有機會重新洗牌。