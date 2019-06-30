「給不出5K孝親費」小資女住家裡被罵　母怒：我不是妳媽，妳是房客

▲小資女手頭緊，希望這2、3個月能少給一些孝親費，但母親聽了很不滿...（示意圖／LibreStock）

網搜小組／綜合報導

孝順不是還債！有一名年輕女網友在臉書發文，抱怨母親在她生病時不聞不問，但只是少給一點孝親費就歇斯底里、漫天喊價，完全不在乎她這個做子女的生活有困難，「誰有想到辦法能夠解決親情勒索？」

原PO在臉書「爆怨公社」貼出2張LINE對話截圖，從中可以看到母親嚴厲斥責「我不是妳媽媽，妳是房客」、「以後妳都不需要給我房東5000！」原PO雖解釋，「我就真的不是那個意思啊」、「我沒說不給你，是因為這陣子開銷大，真的吃緊」。

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不過，母親聽完不領情，還一連串反嗆：「妳是誰啊？我不認識妳」、「誰敢保證不會再有下次？」、「是阿？妳很厲害啊？現在跟我說話愈來愈沒大沒小，跟我講話都用鼻孔講，說話很大聲，老天爺再看」、「看我好欺負，辛苦了一輩子換來這樣的結果，人生苦短活著沒有意義」。

▲母親一聽孝親費少了，在LINE上大暴走。（圖／爆怨公社）

原來，原PO住在家裡，過去每月都給5000元孝親費，但近日手頭很緊，只能先給2000元。但母親聽完很不滿，堅持要3000元，最終原PO無可奈何，讓步承諾「我這3個月真的有困難，3000元我省吃儉用可以給妳。」

沒想到母親仍追問，「10月份開始是多少？固定？還是妳說說而已，到時候還是都沒有？」為此，原PO無奈承諾，「10月開始恢復每個月固定5000。」她感慨，她生病的時候母親都沒關心，在這種時候才批判她是「很爛、不孝、自私的人」，甚至頻頻喊價，根本不在乎她的狀況。

▲有網友認為，去外面住肯定不止5000，勸原PO還是忍一忍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「快離開吧！親情綁架不值得」、「唉，有錢才是孝順，沒錢就是不孝」、「這對話說是債主都不意外了，還有親情嗎」、「哪有親生長輩會這樣說話，除非妳是養女」、「有些老一輩還有舊觀念，認為女生是賠錢貨，嫁出去就是別人家的，所以都極盡所能要錢」。

不過，也有人認為，「出去外面住肯定不止5000，加油吧…」、「很好奇前面怎麼吵的」、「 5000住宿包水電的話，其實滿划算的」、「我從上班開始每個月拿5千到現在2、3萬也十幾年了，前幾年爸爸走了，今年媽媽也中風，想這樣跟他們鬥嘴也無法了…」掀起熱議。