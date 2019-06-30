　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「給不出5K孝親費」小資女住家裡被罵　母怒：我不是妳媽，妳是房客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲辦公室OL。（圖／LibreStock提供）

▲小資女手頭緊，希望這2、3個月能少給一些孝親費，但母親聽了很不滿...（示意圖／LibreStock）

網搜小組／綜合報導

孝順不是還債！有一名年輕女網友在臉書發文，抱怨母親在她生病時不聞不問，但只是少給一點孝親費就歇斯底里、漫天喊價，完全不在乎她這個做子女的生活有困難，「誰有想到辦法能夠解決親情勒索？」

原PO在臉書「爆怨公社」貼出2張LINE對話截圖，從中可以看到母親嚴厲斥責「我不是妳媽媽，妳是房客」、「以後妳都不需要給我房東5000！」原PO雖解釋，「我就真的不是那個意思啊」、「我沒說不給你，是因為這陣子開銷大，真的吃緊」。

請繼續往下閱讀...

不過，母親聽完不領情，還一連串反嗆：「妳是誰啊？我不認識妳」、「誰敢保證不會再有下次？」、「是阿？妳很厲害啊？現在跟我說話愈來愈沒大沒小，跟我講話都用鼻孔講，說話很大聲，老天爺再看」、「看我好欺負，辛苦了一輩子換來這樣的結果，人生苦短活著沒有意義」。

▲▼「給不出5K孝親費」小資女住家裡被罵　母怒：我不是妳媽，妳是房客。（圖／爆怨公社）

▲母親一聽孝親費少了，在LINE上大暴走。（圖／爆怨公社）

原來，原PO住在家裡，過去每月都給5000元孝親費，但近日手頭很緊，只能先給2000元。但母親聽完很不滿，堅持要3000元，最終原PO無可奈何，讓步承諾「我這3個月真的有困難，3000元我省吃儉用可以給妳。」

沒想到母親仍追問，「10月份開始是多少？固定？還是妳說說而已，到時候還是都沒有？」為此，原PO無奈承諾，「10月開始恢復每個月固定5000。」她感慨，她生病的時候母親都沒關心，在這種時候才批判她是「很爛、不孝、自私的人」，甚至頻頻喊價，根本不在乎她的狀況。

▲高跟鞋,工作,上班,皮鞋,上班族,裙子,OL。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友認為，去外面住肯定不止5000，勸原PO還是忍一忍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「快離開吧！親情綁架不值得」、「唉，有錢才是孝順，沒錢就是不孝」、「這對話說是債主都不意外了，還有親情嗎」、「哪有親生長輩會這樣說話，除非妳是養女」、「有些老一輩還有舊觀念，認為女生是賠錢貨，嫁出去就是別人家的，所以都極盡所能要錢」。

不過，也有人認為，「出去外面住肯定不止5000，加油吧…」、「很好奇前面怎麼吵的」、「 5000住宿包水電的話，其實滿划算的」、「我從上班開始每個月拿5千到現在2、3萬也十幾年了，前幾年爸爸走了，今年媽媽也中風，想這樣跟他們鬥嘴也無法了…」掀起熱議。

ET快訊
Leo王是台大學霸！罹血友病24年　戴護膝上學被叫「怪咖」吐
【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王大贏家！歌王Leo王、歌后林憶
金曲／壓軸大獎！蔡依林《Ugly Beauty》抱走年度專輯
金曲／孫盛希《希遊記／滾石國際音樂股份有限公司》抱走最佳國語
金曲／擊敗蔡依林！林憶蓮再封歌后　奪最佳國語女歌手獎　
金曲／饒舌出頭天！Leo王封歌王　奪最佳國語男歌手獎

關鍵字：孝親費,小資女,房客,親情勒索,孝順

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機場搭小黃回家一口價250　跳錶才200她碎念「UBER便宜」...司機怒回了！

北投好市多停車「1小時100」全台首例！　真正原因曝光…網友全讚爆

影／按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門一看全身軟：送完用跑的

花蓮阿嬤驚人證實！12歲到工廠「特製渣渣」泡咖啡…日本老闆說拿給阿兵哥喝

PTT搜OO兩字！一排北區徵才「急打大蟑螂」最多賺800　千人笑：新興行業

懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓…乘客爽歪

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎跟女兒交代？

影／10分46秒奪一命！癌症吃出來的…這4種食物「養胖癌細胞」要少吃

快訊／東北部海域凌晨4.8地震！突然搖一下　網驚：桃園有感覺

戲劇性逆轉！長榮勞資卡關「秋後算帳」　空姐吼：繼續罷工

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神全變了」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

五月天《頑固》＋周杰倫《安靜》　陳奕迅神開場爆雞皮

當心！PM2.5加上紫外線傷害 眼球可能長「瘜肉」...嚴重恐失明

快訊／東北部海域凌晨4.8地震！突然搖一下　網驚：桃園有感覺

戲劇性逆轉！長榮勞資卡關「秋後算帳」　空姐吼：繼續罷工

「給不出5K孝親費」小資女住家裡被罵　母怒：我不是妳媽，妳是房客

小白變小黑驚魂記！飼主嫌棄趕出門　芥川龍之介奇幻文超展開

長榮罷工未落幕！王國材「信心變期待」　籲雙方多點寬容

影／「秋後算帳」成為勞資再破局關鍵！工會批資方擺爛　向會員道歉：我錯了

恢復全航線運能計劃生變！　長榮：人沒回來，7月底沒辦法

影／長榮破局「繼續罷工」！工會力保18空服員　勞動部：新版本超過八大訴求

長榮罷工協商破局！　工會：「不秋後算帳觸礁」7/2再談

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

金曲慶功／閃靈樂團2年前討論停團！Doris吐原因：林昶佐怕被說「ＯＯＯＯ」

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

伊斯特本網賽／搶十退歐美聯軍　詹家姐妹奪冠

金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！

房客欠租5個月神隱！黃汁灑床、滿地垃圾　房東開門愣住：這是廢墟嗎

川普宣布「解放華為禁令」　陸網友吵翻：別回頭就反悔

習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

林管處響應節能低碳　原電動巴士業者優先續約服務不間斷

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

「吃喝玩樂勁在嘉義」謝金燕、郭書瑤熱力接唱　還抽Gogoro　

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

生活熱門新聞

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

工會保18空服員　勞動部：新版..

即／東北部海域凌晨4.8地震　..

無法同意3點要求！長榮：協商破..

員工把襪子丟烤箱　餐廳全店清潔

「秋後算帳」成為勞資再破局關鍵

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

機場搭小黃一口價250　跳錶才..

小資女給不出5K孝親費！母怒：..

長榮：7月底無法恢復全航線運能

更多熱門

相關新聞

北市房東燒死房客案　無期徒刑定讞

台北市詹姓房東想調漲房租，與鄭姓房客多次口角，詹男怒極，去年4月間竟在屋內縱火洩憤，但卻活活燒死另一名無辜的黃姓房客。一二審法院均將詹男判處無期徒刑，全案上訴第三審，最高法院24日駁回上訴，維持詹男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

鄰居嫌寵物吵狂報警！她心累：沒養動物

房東冏見按摩床…女怨：沒熱水

小資女就從「手機殼」入手精品！

7歲兒留紙條　「媽我XX了」她3秒清醒

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

林憶蓮勝出蔡依林關鍵原因曝光！

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

Selina走音被罵！Ella冒暖舉

宋仲基、宋慧喬「去年9月慶生合照」曝光⋯她笑得甜蜜

Lulu「高冷臉」神複製陳珊妮

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！

五月天喊蔡依林「孩子的媽」　背後原因曝光

工會保18空服員　勞動部：新版本超過八大訴求

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面