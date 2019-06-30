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小白變小黑驚魂記！飼主嫌棄趕出門　芥川龍之介奇幻文超展開

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▲▼ 小白變小黑驚魂記！飼主認不得嫌棄趕出門　芥川龍之介奇幻文超展開。（圖／Patrick Hendry／取自免費圖庫stocksnap）
▲芥川龍之介奇幻短文超展開！小白變小黑驚魂記，因飼主認不得被嫌棄趕出門後，展開了神奇旅程⋯（示意圖／Patrick Hendry／取自免費圖庫stocksnap）

文／芥川龍之介
摘自／四塊玉文創《和日本文豪一起愛狗：人狗之間的溫暖時光》

春日午後，一隻叫小白的狗嗅著泥土，在安靜的馬路上走著。狹窄的路途兩旁是一整排抽芽的樹籬，樹籬之間零零星星地開著櫻花。小白沿著樹籬走著，彎進一條小巷。可是剛彎進去就嚇了一跳，渾身動彈不得。

這也難怪。小巷裡，十三、十四公尺遠的前方，有個身穿印半纏的屠狗夫，將套索藏在身後，盯著一條黑狗。黑狗渾然不覺，還傻傻地吃著屠狗夫扔給牠的麵包。但小白不僅僅是因為屠狗夫而驚訝，若是沒見過的狗也就罷了，但如今被瞄準的是鄰居家飼養的小黑。小白和小黑感情非常要好，每天早上見面，都要互相聞聞鼻子。

黑兄！危險啊！——小白差點就叫出來了，但屠狗夫卻在這個當下，惡狠狠地瞪了小白一眼，他的眼裡迸射出恫嚇的光芒——你敢告訴牠，我就先把你捉起來！小白嚇得魂不附體，連吼叫都忘了，不只忘了， 連一刻都不敢多待，只想拔腿就跑。小白盯著屠狗夫，開始一步步往後退。待屠狗夫的身影從樹籬後消失，小白便扔下可憐的小黑，一溜煙地逃跑了。

套索大概是在此時投了出去吧！小白耳中傳來小黑淒厲的哀嚎。但牠並沒有回頭，只顧著拔足狂奔。牠跳過水漥，踢飛石頭，擦過攔路的警戒繩，撞翻垃圾桶，頭也不回地向前逃。看哪！牠衝下坡了！唉呀！差點被汽車碾到了！看來小白為了活命，已經顧不得那麼多了。不，那是因為小黑的慘叫就像牛虻聲嗡嗡作響，在牠耳邊縈繞不去。
「嗷！嗷！救命！嗷！嗷！救命！」

請繼續往下閱讀...

小白氣喘噓噓地，好不容易回到主人家。鑽過黑色圍牆下的狗洞，繞過倉庫，就是狗屋所在的後院。小白彷彿化作一陣風，竄進了後院的草坪。只要逃到這裡，就不必擔心被套索抓住了。青翠的草地上，小姐和少爺正好在玩投球。見到這一幕的小白，該有多麼高興啊？小白搖著尾巴，一躍飛奔上前。

「小姐！少爺！我今天遇到屠狗夫了！」
小白抬頭望著兩人一口氣說完。（小姐與少爺聽不懂狗語，只覺得那是汪汪聲。）但今天不曉得怎麼了，小姐與少爺竟然愣住了，連小白的頭也不摸一下。小白覺得奇怪，又向兩人說了一次。

「小姐！妳知道屠狗夫嗎？他們是壞人。少爺！我雖然逃過一劫，可是隔壁的黑兄卻被捉住了。」

然而小姐和少爺還是面面相覷。這就算了，兩人過了一會兒還冒出莫名其妙的對話。

「春夫，這是哪來的狗呀？」
「對呀，姊姊，這是哪來的狗啊？」
哪來的狗？這下換小白愣住了。（小白完全聽得懂小姐和少爺在說什麼。我們聽不懂狗語，也以為狗兒聽不懂人話，其實不然。狗能學習才藝，就是因為聽得懂我們的語言。但我們卻不懂狗語，所以狗兒教我們的技能，諸如在黑夜裡認路、聞出微弱的氣味等等，我們一概學不會。）

「什麼叫這是哪裡的狗呀？是我呀！我是小白呀！」
但小姐仍然嫌惡地看著牠。
「是隔壁小黑的兄弟吧？」
「應該是小黑的兄弟吧！」少爺玩著球棒，若有所思地回答。
「畢竟牠全身上下烏漆抹黑的嘛！」
小白突然感到背上的寒毛都豎了起來。烏漆抹黑！這怎麼可能呢！小白從小就像牛奶那麼潔白。可是如今一看前腳，不，不只是前腳，就連胸口、肚子、後腳，還有細長優雅的尾巴，全都像燒焦的鍋底一樣烏漆抹黑。黑的！我是黑的！小白發了瘋似地亂蹦亂跳，拚了命地吼叫。

「哇，怎麼辦？春夫，這一定是一條瘋狗。」
小姐嚇得一動也不敢動，甚至發出嗚咽聲，但少爺並不害怕。他掄起球棒，立刻朝小白的左肩砸下，接著棒子又朝小白的腦袋飛來。小白迅速從球棒底下鑽過，朝原本過來的方向逃跑。但這次牠不像剛才一樣，一跑就是一、兩百公尺。草坪盡頭、棕櫚樹蔭下，有一座漆成奶油色的狗屋。小白跑到狗屋前，回頭望著小主人們。

「小姐！少爺！我是小白呀！就算變得再黑，我還是小白呀！」
小白的聲音因為悲傷與憤怒而顫抖，可是小姐和少爺根本不懂小白的心情。小姐甚至厭惡地跺腳：「那隻不要臉的野狗又在那裡亂叫了。」就連少爺也─他拾起了小徑上的石頭，用力朝小白扔去。

「畜生！還不快滾！好啊，我看你跑不跑！」石頭不斷朝小白飛來， 有的打中了小白的耳根，血滲了出來。小白只好夾著尾巴，鑽出黑色圍牆。黑牆外，春天的陽光下，一隻渾身銀粉的紋白蝶，正無憂無慮地翩翩飛舞。

「唉，從今以後我就成了無家可歸的野狗了嗎？」
小白嘆了口氣，在電線杆下呆呆地盯了天空好一會兒。

小白被小姐與少爺趕出家門後，在東京漫無目的地遊蕩。可是不論到哪，一身烏漆抹黑的模樣總是令牠耿耿於懷。小白害怕理髮廳裡讓客人照臉的鏡子，害怕馬路上倒映雨後藍天的水窪，害怕映照出路樹嫩葉的櫥窗，就連咖啡館桌上斟滿黑啤酒的玻璃杯都害怕─可是那又能怎樣呢？看看那輛汽車吧，對！就是停在公園外、黑色烤漆的大轎車，光滑明亮的車身彷彿一面清晰的鏡子，映出朝這裡走來的小白身影。照出小白模樣的東西就如同這輛等待乘客的車子，無所不在。小白若是瞥見了自己的模樣，該有多麼害怕啊！看看小白的臉，牠痛苦地嗷了一聲，立刻衝進了公園裡。

公園中，微風輕拂著懸鈴木的嫩葉。小白低著頭，在樹叢間走著。幸好這裡除了池塘，再也沒有其他東西能映照出牠的身影。連聲音都只剩下在白玫瑰前群聚的蜜蜂振翅聲。小白在公園靜謐的氣氛下，暫時忘卻了變成一隻醜陋黑狗的悲傷。

但這樣的幸福甚至連五分鐘都無法持續。就在小白做夢似地來到有長椅的小徑旁時，小徑的轉角傳來了尖銳的狗叫聲：「嗷、嗷，救命！嗷、嗷，救命！」

小白不禁渾身發抖。這哀嚎令小白心中，清楚地再次浮現小黑可怕的結局。小白想閉著眼睛，朝原本的方向逃跑。但就在這一瞬，短短的剎那之間，小白發出了凶猛的低嚎，咬牙回頭。

「嗷、嗷，救命！嗷、嗷，救命！」
那哀嚎聽在小白耳中，彷彿在譏諷牠。
「嗷、嗷，別當膽小鬼！嗷、嗷，別當膽小鬼！」
小白低下頭，立刻朝聲音的方向奔去。
當牠跑過去一看，眼前出現的並不是屠狗夫，而是兩三個放學回家， 穿著西式服裝的小孩。他們拖著一隻脖子套著繩索的棕色小狗，吵吵鬧鬧個不停。小狗拚命掙扎，不斷喊著：「救救我！」但孩子們卻充耳不聞， 不但哈哈大笑，還用皮鞋踢小狗的肚子。

小白毫不猶豫地對孩子們咆哮起來。被這突如其來地一吼，孩子們嚇破了膽。小白凶狠的模樣─包括怒火般熊熊燃燒的眼神、利刃般露出的尖牙，都像要撲上去咬住他們。孩子們嚇得四處亂竄，有的還狼狽地鑽進路旁的花叢。小白追了一、二十公尺後，迅速朝小狗回頭，充滿威嚴地對牠說：

「跟我一起走吧！我護送你回家。」
小白直直奔入來時穿過的樹叢，棕色小狗也開開心心地鑽過長椅，踢落玫瑰花，緊追著小白。牠的脖子上還拖著長長的繩子。

兩、三個小時後，小白與小狗在一間老舊的咖啡館前停了下來。白天也很昏暗的咖啡館裡燈火通明，音色模糊的留聲機播著浪花小調一類的曲子。小狗洋洋得意地搖著尾巴，對小白說：
「我就住在這裡，住在這間叫大正軒的咖啡館裡。叔叔你住哪呢？」
「你問叔叔嗎？叔叔住在非常遙遠的鎮上。」
小白落寞地嘆了口氣。
「那叔叔也該回家了。」
「等一下，叔叔，你的主人會很嚴格嗎？」
「主人？為什麼這麼問呢？」
「如果叔叔的主人不嚴格，那今晚就住我這兒吧！我想請媽媽好好答謝叔叔的救命之恩。我家有牛奶、咖哩飯、牛排，很多好吃的東西唷！」
「乖孩子，謝啦！但叔叔還有事，下次再請叔叔吃飯吧。幫我向你母親問好。」
小白望了望天色，靜靜地沿著石磚路走去。天空裡，皎潔的新月從咖啡館的屋簷隱隱探出頭。
「叔叔，叔叔！叔叔等等啊！」
小狗傷心地哼著鼻子。
「可以告訴我你的名字嗎？我叫拿破崙，但是大家也叫我小拿或阿崙。叔叔叫什麼名字呢？」
「叔叔叫小白。」
「小白？叫小白好奇怪唷！叔叔全身都烏漆抹黑的呀！」
小白心裡非常難過。
「總之我就叫小白。」
「那我就叫你白叔叔囉。白叔叔，近期一定要再來我家玩唷！」
「那阿崙，再見囉！」
「白叔叔保重！叔叔再見！再見！」

自那以後，小白怎麼樣了呢？其實倒也不必娓娓道來，因為已經有各式各樣的報導了。大家都知道，有一條英勇的黑犬見義勇為，屢次救人性命，還有一部叫《義犬》的電影風靡一時。這些報導與電影中的黑狗，講的正是小白。若不巧有人還不知道，就讀一讀以下摘錄的新聞報導吧！

《東京日日新聞》：昨日（五月十八日）上午八點四十分，奧羽線上特快車通過田端車站附近的平交道時，因平交道管理員的疏失，田端一二三公司職員柴山鐵太郎四歲的長子實彥，闖入列車行經的鐵軌，險些遭火車碾斃。幸虧一條魁梧的黑狗如閃電般即時衝入平交道，從駛到眼前的火車車輪底下，千鈞一髮地救下實彥。這條勇敢的黑狗在群眾吵嚷之際，消失了蹤影。鐵路局因無法加以表揚，感到萬分遺憾。

《東京朝日新聞》：美國富翁愛德華・巴克雷的夫人，豢有一隻心愛的波斯貓。日前她帶著愛貓到自家位於輕井澤的別墅避暑，附近竟竄出一條長七尺餘的大莽蛇，打算將在陽台的貓兒一口吞下。當時一條黑犬路見不平，突然衝上來拯救波斯貓，經過二十分鐘的纏鬥後，終於將大莽蛇咬死。因這條英勇的黑犬不知所蹤，夫人祭出了五千美元的獎金，尋覓黑犬的下落。

《國民新聞》：三名第一高等中學的學生，於八月七日攀登日本阿爾卑斯山時一度失蹤，之後又平安抵達上高地溫泉。他們在穗高山與槍岳之間迷路，遭遇連日的暴風雨，失去帳棚與糧食，幾乎已喪失求生意志。然而正當一行人於溪谷間徘徊、走投無路時，不知從哪冒出一條黑犬，走在前頭為他們領路。一行人跟在黑犬身後，跋涉了一天多，終於抵達上高地。據學生們轉述，那條黑狗一望見山下溫泉旅館的屋頂，便高興地叫了一聲，沿著來路消失到熊竹林裡。三名學生相信那條狗是神明派來保護他們的使者。

《時事新報》：九月十三日，名古屋市發生大火，造成十多人罹難， 名古屋市長橫山先生也差點痛失愛子。因家人疏忽，市長三歲的公子武矩被遺留在烈焰沖天的二樓，險些化為灰燼，幸虧一條黑狗將他叼出火場。市長從此下令名古屋市內，禁止撲殺野狗。

《讀賣新聞》：宮城巡迴動物園於小田原町城內公園展出，吸引大量遊客連日參觀。園內一隻西伯利亞大狼，於十月二十五日下午兩點時許，突然衝破堅固的獸籠，咬傷兩名守衛，朝箱根方向逃竄。小田原警政署為此緊急動員，於全鎮布下警戒線。下午四點半左右，大狼於十字町現身，與一隻黑狗互相撕咬起來，黑狗歷經一番惡戰，終於將大狼搏倒。值勤巡警隨即趕上，將狼當場射殺。據了解，這條狼的品種是魯普斯・吉甘迪克斯，屬狼中最凶猛的一種。宮城動物園園主認為射殺大狼不當，決定對小田原警政署長提出控訴︙︙

一個秋天深夜，身心俱疲的小白回到了主人家。當然，小姐與少爺都已經入睡了。不，家裡根本沒人醒著。寂靜的院子草坪上，只有一輪明月高掛在棕櫚樹梢。小白的身體被露水沾濕了，牠來到從前的狗屋前趴著休息，對寂寥的月色自言自語起來。

「月亮啊！月亮！我曾對黑兄見死不救，身體變得烏漆抹黑，多半也是老天給我的報應。但自從我離開了小姐與少爺，反倒戰勝了種種險境。其實，這是因為每當我看見這身比煤炭還焦黑的身體，就對自己的懦弱感到可恥，我厭惡這身烏漆抹黑的毛色，想毀了自己─所以我才故意往火裡跳，才與狼纏鬥。奇怪的是，不論再兇狠的敵人，都奪不走我的生命。就連死神一看我的臉都逃之夭夭。我實在太痛苦了，所以決定尋死。可是在尋死前，我想再看一眼曾經疼愛我的主人們。我知道小姐和少爺見到我，一定又會以為我是野狗，或許少爺還會將我亂棒打死，即使如此，我也甘之如飴。月亮啊！月亮！我除了見主人們一面，別無所求。我就是為此千里迢迢又回到這裡。請您讓我在黎明時分，就見到小姐和少爺吧！」

小白自言自語後，下巴靠向草坪，不知不覺進入了夢鄉。
「天啊！春夫！」
「怎麼了嗎，姊姊？」
小白聽見小主人們的聲音，突然驚醒，睜開眼睛。一看，小姐與少爺就站在狗屋前，不可置信地望著彼此。小白一度抬起眼來，隨即又垂下目光盯著草坪。小姐和少爺看見小白變得烏漆抹黑時，也跟現在一樣那麼驚訝。一想到當時有多心碎，小白甚至後悔自己為什麼現在要回到這裡。就在此時，少爺突然跳了起來，大聲喊道：

「爸爸！媽媽！小白回來了！」
小白！小白不由自主地跳了起來。小姐大概以為牠要逃跑，伸出雙手將小白的脖子緊緊按住，小白同時抬起頭來，深深凝望小姐的雙眼。小姐烏黑的眼眸中，清楚映照著狗屋─毋庸置疑，那是一幢在高聳棕櫚樹蔭下的狗屋。而且狗屋前，還坐著一隻像米粒一樣嬌小的白狗，潔淨而優雅。小白望著白狗的身影，不禁出了神。

「唉呀！小白哭了啦！」
小姐把小白抱得緊緊的，抬頭望向少爺。少爺─各位瞧瞧，少爺就是愛欺負人！
「哈哈，姊姊還不是哭得淅哩嘩啦？」

▲▼ 四塊玉文創《和日本文豪一起愛狗：人狗之間的溫暖時光》（圖／四塊玉提供）
★本文摘自四塊玉文創《和日本文豪一起愛狗：人狗之間的溫暖時光》，集結11位日本知名作家（太宰治、宮本百合子、 林芙美子、 島崎藤村、 夢野久作、 芥川龍之介、 佐藤春夫、 正岡子規、 宮原晃一郎、 小川未明、 豐島與志雄），以狗為主題寫作散文、奇幻短篇作品，是愛狗人必讀的溫馨物語！

★本篇〈小白〉作者芥川龍之介。小說家， 號澄江堂主人， 俳號我鬼。一八九二年出生於東京，東京帝國大學英文系畢業。大學在學期間創作短篇小說〈鼻子〉獲夏目漱石讚賞，隔年一九一七年發表第一本創作集《羅生門》，正式踏入文壇。初期文風兼受古典文學《今昔物語集》和西歐自然主義影響，發表〈地獄變〉、〈枯野抄〉等確立大正文壇代表作家地位。其後因飽受健康與精神疾病之苦，文風轉為懷疑、厭世，帶有晦暗的自傳性成份，發表〈竹藪中〉、〈河童〉等晚年代表作。一九二七年七月二十四日，於自宅飲過量安眠藥自殺。

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