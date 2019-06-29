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長榮罷工不停　勞動部否認部長許銘春與桃職工會理事通電話　沒說「勞動部要退場」

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▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空勞資協商失敗，勞動部呼籲雙方持續溝通，圖（中）為勞動部長許銘春。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／台北報導

長榮航空勞資協商，今（29）天最終未能談定，罷工行動仍將持續，勞動部今晚發佈新聞，呼籲雙方能真誠的溝通，努力化解爭議，盡速達成協議，讓罷工行動早日落幕。

勞動部指出，桃園市空服員職業工會今日經過會員投票多數同意協商後，勞動部立即由政務次長劉士豪協助雙方於桃園市政府勞動局進行勞資協商，但對於長榮航空勞資雙方未能於今日達成共識，深表遺憾。勞動部期盼雙方能真誠的溝通，努力化解爭議。

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勞動部表示，連日來勞動部努力穿梭長榮航空勞資雙方後，工會重新調整訴求，公司也提出具體方案回應。而今日的協商中，雙方已提出具體的團體協約版本，歧見逐步縮小。此時，勞資持續溝通才是化解爭議的最好方式。

對於桃園市空服員職業工會理事廖以勤於28日公開表示，曾與勞動部長許銘春通電話一事，勞動部嚴正否認，強調許銘春部長從未與廖理事通過電話，亦未表達「勞動部要退場」等發言。

勞動部呼籲，在罷工協商期間，勞資雙方言論都應有所根據，任何不實言論，無助於協商的進行。

勞動部說，本於職責保障勞工依法行使爭議權，也盡力促成雙方溝通。但勞資爭議之化解，仍有賴雙方都有協商的誠意，願意各退一步。長榮空服員罷工持續10天，整個社會都為此付出龐大的成本。勞動部期盼勞資雙方理解自身的社會責任，盡速達成協議，讓罷工行動早日落幕。

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關鍵字：長榮航空,勞動部,罷工,長榮罷工

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