花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與活動規劃單位交流如何推動藝文向下扎根，推廣兒童音樂教育。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「週六郊區Saturday Suburb。晒音樂」活動29日溫馨登場，悠揚的樂聲伴隨濃郁的咖啡香與書香，滿溢花蓮市週六郊區咖啡館。由咖啡館負責人王立中，以及密西根州立大學音樂藝術系陳怡君博士和林靜玟老師共同規劃，縣長徐榛蔚也前往聆賞，與藝文同好共同沉浸於音樂與咖啡的美好時光。

許多國家都有音樂咖啡館「music & café」，這些店家常常會舉辦由當地音樂表演者帶來的現場音樂會及小型演奏會，不僅能享用店家製作的美味糕點、啜飲一杯咖啡，更能盡情浸沐於音樂中，放鬆心情，感受藝術帶來的美好。

▲徐榛蔚非常開心看見許多家長帶孩子前來欣賞音樂。

縣長徐榛蔚、郭子究文化藝術基金會副執行長周耕俐在音樂會演出前，與陳怡君博士和林靜玟老師交流如何推動藝文向下扎根，推廣兒童音樂教育。音樂會，透過音符和旋律引領大家欣賞樂曲的美妙，讓人靜下心來，享受美好藝文時光。

「藝術生活化、生活藝術化。」徐榛蔚表示，自己是就讀音樂系領域，徜徉於樂曲中，總會使身心靈獲得安定。看見許多家長帶孩子前來欣賞音樂非常開心，藝術向下扎根，讓孩子從小接觸藝文，並從中學習欣賞與包容，更能啟發孩子多元發展。