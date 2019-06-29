公司賺翻員工卻「薪」情差　9家上市櫃金融股遭點名

▲44家上市櫃金融保險股中，共有6家上市公司及3家上櫃公司遭點名「EPS比同業好，但員工平均薪資水準卻低於同業」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

上市櫃公司非主管員工薪酬大公開！據公開資訊觀測站揭露，44家上市櫃金融保險股中，共有6家上市公司及3家上櫃公司遭點名「EPS比同業好，但員工平均薪資水準卻低於同業」。其中致和證（5864）還同時遭披露「員工薪資平均數未達50萬元」。

證交所28日在公開資訊觀測站公布上市公司申報之107年度「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，望能藉由提升員工薪酬資訊透明度，讓摳門老闆無所遁形。其中有6家上市公司及3家上櫃公司因因「EPS比同業好，但員工平均薪資水準卻低於同業」而提出備註說明，上市公司包括京城銀（2809）、旺旺保險（2816）、中壽（2823）、新產（2850）、中再保（2851）及上海商銀（5876）；上櫃公司則為致和證券（5864）、台名保經（5878）及大慶證（6021）。

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其中，致和證還同時遭點名「非經理人之全時員工薪資平均數未達50萬元」。據統計資料，該公司非主管的員工平均薪資僅43.9萬元，為44家上市櫃金融保險股中最低的，不過該公司去年每股盈餘卻達 2.01元，高於同業的每股0.62元。致和證對此說明，因部份從業人員的業績未達理想，而拉低全體非經理人全時員工平均薪資；至於EPS的部分，該公司指出，其107年EPS 2.01元扣除其他業外收入約3.83億元後，EPS為0.28元，並未高於同業。

以員工平均薪資55.4萬元名列金融保險上市櫃公司倒數第二的台名保經則說明，該公司為保經公司，員工結構與金控銀行不同，員工主要行政職務，與同業包含業務銷售人員的結構不同，因此，依性質而言，該公司的薪資尚屬合理範圍。