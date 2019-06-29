長線釣大魚！黃金挑戰1600美元　專家教你如何賺黃金財

▲ 黃金 。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

黃金近期演出噴出行情，從5月31日起每盎司最低1,287美元，飆漲至6月25日最高達到每盎司1,438元，甚至盤中還達到1,442.9美元，至目前為止國際金價還維持在1,400美元之上，黃金今年的目標價(1,400美元)提前達陣。

就台銀的黃金存摺牌價來看，周五（28日）每公克賣出價格為新台幣1,418元，同樣是在站穩在高點。就技術線型來看，黃金壓力已經轉為支撐，所以各研究機構紛紛調節目標價，台銀貴金屬部副理，又有「黃金王子」之稱的楊天立表示，今明兩年黃金價格上看1,600美元到1,650美元，而今年底前的目標價也上修到1450美元。

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川習會和加上漲勢已高 黃金短期有修正壓力

即使短期內漲勢已高，黃金面臨獲利了結、G20「川習會」使得中美貿易戰有所緩和根據新華社報導指出，中國大陸國家主席習近平和美國總統川普同意雙方在平等和互相尊重的基礎上重啟貿易磋商，而美方也同意不再對來自中國的進口商品加徵新的關稅。中美貿易戰的緩和，加上元大S&P黃金ETF研究團隊表示，資金快速流入黃金ETF，使得黃金價格面臨極大的挑戰，龐大的籌碼恐怕造成多殺多，黃金有修正的壓力。

▲台銀貴金屬部副理楊天立 。（圖／記者吳靜君攝）

預期美降息 黃金下有支撐、長線看好

但是隨著美國可能降息消息和地緣政治（美國、伊朗的緊張關係）、歐美英央行的寬鬆政策，都使得黃金價格有所支撐。楊天立認為，即使消息面因素黃金跌破1,350美元，但是整體趨勢1,330美元仍有支撐。而黃金價格另一個影響因素則是美國是否降息，目前市場預期美國下半年會調息2~3次，也會刺激黃金價格上漲，黃金價格面臨的第一個挑戰，就是美國7月是否調息，如果7月意外沒有調整利息，將會衝擊黃金價格。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美十年期公債殖利率亦一度跌破2%，顯示金融市場對經濟前景的擔憂遠高於聯準會，且利率走低也使持有黃金的機會成本降低，預期黃金中長期展望持續看好。

台灣最大的套牢帶1500～1600美元 可望解套

那麼投資人現在要如何操作？專家表示，現在黃金價格確實已經來到短期獲利的滿足點，有資金需求或者是短期操作的投資人確實可以在高點獲利了結；但是如果沒有短期資金或者長期投資者可以繼續持有。而台灣最大的套牢帶，1500美元～1600美元，未來兩年隨著金價的長線看好，也有機會可以獲得解套。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，不過短線金價急拉漲幅已高，若聯邦公開市場委員會(FOMC)未能維繫市場降息預期，黃金恐將面臨短線失望性賣壓，對於有意購買黃金的小資族而言，建議不宜追高，以回檔分批布局為宜。