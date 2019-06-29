股東會展望回顧／科技指標廠保守看下半年　G20成關注焦點

▲G20川習會登場。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

揮別6月股東會旺季、G20川習會登場，受觀望氣氛影響，亞股昨（28）日全面走軟，連帶台股也呈現量縮震盪整理格局。回顧科技大廠在股東會季節期間釋出展望，大體來說偏向保守，只要「挺過」貿易談判的渾沌期，長期看多，且看好AI、5G帶來應用大爆發。

被視為「景氣風向球」的台積電率先釋出保守訊息，董事長劉德音在股東會指出，受到中美貿易戰影響，華為訂單需求減少，目前看來第3季會比第2季好，第4季又比第3季好，換言之，營運將呈現逐季上揚；但貿易戰還在繼續，所以不能保證此趨勢，要等6月下旬、G20後再觀察會較為明朗。

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劉德音表示，目前看到終端需求會下降，加上華為本身為全球5G的主力廠商之一，對於5G發展「短期一定有影響」，但5G和AI是不可改變的趨勢，長期對產業還是充滿信心。

▼台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

半導體最重要的關鍵材料廠環球晶同步，董事長徐秀蘭表示，第2季是存貨高點，第3季後存貨逐季緩降，換言之，庫存至少需要兩季時間消化。從客戶端方面也得到一致的答案，就是要把進貨速度放低。環球晶也適度彈性執行長約（LTA），如果未執行100%的長約，就用現貨價（spot）能平衡存貨成本。

徐秀蘭表示，下半年確實不確定因素很多，近期是半導體20年來少有的榮景，在AI、5G、IOT、精準醫療等應用百花齊放，長期看來，半導體非常「健康」。

▼環球晶董事長徐秀蘭。（圖／記者周康玉攝）

稱霸全球封測的日月光投控營運長吳田玉分析，這次中美貿易戰帶給企業最大的教訓就是「要隨時保持彈性」，但由於所有不穩定性對全世界競爭者來講都是一模一樣，最後還是要回歸到半導體企業本身體質，怎樣調整經營團隊、機制跟靈活度是企業的智慧。

產品線遍布全球的電源廠台達電也感受到產業界有「掉單」的現象，台達電董事長海英俊表示，對於訂單能見度，也是看當下（Just in time），客戶到最後一秒拉不拉貨。

▼日月光營運長吳田玉。（圖／資料照）

從訂單來看，海英俊表示，目前為止，6-8月沒有明顯感覺有影響，但下半年因為中美貿易戰變化、第4波關稅在即等因素，黑天鵝、灰犀牛滿天飛，不確定性實在太大了，企業能做的就是分散市場。此外，如果第4波關稅真的要課，到時候只能「寫信給川普了」。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，G20的川習會結論，也會下半年的總體展望，研判川習會將有以下三種情境。

一是貿易協議達成，產業重新回復原本秩序。二是貿易協議未達成，繼續舉行貿易談判，短期將使市場將關注焦點轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進。三是貿易協定未達成，衝突全面爆發。此情境下，美國將針對中國3250億美元商品進行關稅課徵，此時中國大陸必將進行反擊，全球貿易量將明顯受到衝擊。

廖哲宏表示，不管川習會結果如何，對於在投資操作上，以下幾個方向仍然不變：一.中長期成長趨勢不變，仍持續聚焦5G、雲端、AIOT、無線耳機等；二.中國大陸企業增加非美系供應商的趨勢不變，尤其尋求長期自力發展的方向將持續，台灣的PA、IC設計族群將受惠轉單效應以及市占率提升；三是全球持續生產基地轉移的腳步不會改變，生產基地位於東南亞、台灣、中南美的業者，有機會持續看到訂單的增長。

▼台達電董事長海英俊表示，萬一第4波關稅真的課下去，就只能寫信給川普了。（圖／記者周康玉攝）