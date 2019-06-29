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立委徐永明質疑園遊券送員工　鴻海聲明駁：不實指控

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▲郭台銘受邀擔任板橋園遊會特別嘉賓。（圖／翻攝永真基金會）

▲郭台銘受邀擔任新北歡樂嘉年華園遊會特別嘉賓。（圖／翻攝永真基金會）

記者姚惠茹／台北報導

針對時代力量立委徐永明發文質疑，「鴻海員工每人都拿到用公司福委會向永真教育基金會購買的600元園遊會兌換劵」一事，鴻海發出聲明駁斥，完全是子虛烏有！錯誤且不實的指控！並籲請外界不要以訛傳訛，散播不實謠言，若損及鴻海公司名譽，將保留法律追訴權。

國民黨初選參選人郭台銘6月30日，受永真基金會之邀，預計前往新北歡樂嘉年華園遊會拚人氣，現場活動還找來阿Ken與劉宇珊主持，表演藝人則有蕭煌奇、許莉潔、蓋兒、張若凡演出，民眾還可以在現場購買園遊點券參加摸彩，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch。

請繼續往下閱讀...

徐永明近日在臉書發文指出有鴻海員工來訊，「今天每人都拿到用公司福委會向永真教育基金會購買的$600園遊會兌換劵，周日為果凍造勢會！真是大手筆的賄選，還用鴻海的錢，不用他自己的錢！」

徐永明呼籲郭董應盡速出面說明，此事是否為真？如果不是員工福利金買的，那是誰幫忙出這筆錢、有沒有對價關係？公益基金會不該是選舉工具，鴻海福委會要照顧的是員工福利，而不是郭台銘競選後援會。之前韓國瑜用公益園遊會名義借遺址公園來造勢已惹非議，郭董千萬別步上韓國瑜後塵。

對此，鴻海發出聲明表示，「針對徐永明立法委員發文質疑鴻海職工福利委員會向永真教育基金會購買6月30日於新北市板橋第二運動場所舉辦的『新北歡樂嘉年華園遊會』兌換卷一事，完全是子虛烏有！錯誤且不實的指控！」

鴻海表示，公司尊重立委的言論自由，但請不要胡亂造謠，未經求證就惡意攻擊本公司名譽實屬不當，並籲請外界不要以訛傳訛，散播不實謠言，若損及鴻海公司名譽，將保留法律追訴權。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,徐永明,園遊會,永真基金會

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