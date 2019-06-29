開啟「創新沙盒」　經濟部推新機制導入產業新價值

財經中心／綜合報導

經濟部主辦之「2019 APEC IncluNext 創新沙盒交流論壇」，6月26日於台北國泰金融會議廳舉行。行政院唐鳳政委、美國中小企業署國際事務及貿易政策處Bryan O'Byrne處長均受邀出席。經濟部期能藉由本次論壇活動，增進各界對創新沙盒的瞭解，擴散創新實驗的理念與精神，帶動新型態智慧應用發展。

自2016年英國金融行為監理局（FCA）推出「監理沙盒（Regulatory Sandbox）」後，「沙盒」已經成為全世界備受關注的話題。為響應產業界需求並呼應國際間趨勢，目前我國已建立了2個「Sandbox」機制，包括金融沙盒、無人載具沙盒。而經濟部致力推動的「創新法規沙盒」，自2017年起迄今已受理超過100個案釐清法規疑義，協助業者投入創新，促成友善創新的法規環境。

本次論壇特別由行政院唐鳳政委針對我國跨領域、跨部門的創新沙盒發展歷程與推動現況進行專題演講。另為借鏡國際間監理沙盒之推動作法，吸收先進國家沙盒經驗，並促進國內外產業界與學術界之交流，本次論壇並邀請美國中小企業署國際事務及貿易政策處Bryan O'Byrne處長、日本早稻田大學經營管理研究科研究所長内厚教授、南韓中小企業研究院曹龍炫博士講述美國、日本及韓國之沙盒推行經驗。

請繼續往下閱讀...

此外，新興科技的快速發展，特別是智網化工具的應用以及智慧化醫療的需求，也改變了產業的結構與社會大眾的日常生活。本次論壇亦聚焦於此兩大領域，並由聯齊科技股份有限公司顏哲淵執行長及晉弘科技股份有限公司鄭竹明董事長分享台灣創新創業者如何面對法規挑戰勇於創新。藉由講者間之互相激盪，促成各界用不同角度看待創新產業，尋求跨領域間初步的共識，凝聚創新價值。

本次創新沙盒交流論壇為2019 Apec IncluNext week系列論壇活動之一，除展現我國推動創新沙盒之成果外，也促成國內外創新領域各界代表的深度交流，也期許藉由創新沙盒的推動，帶動新型態智慧應用發展，同時使民眾日常生活更為便利，帶來社會創新的新價值。