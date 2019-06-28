啥米！真相不只一個　低課稅所得者藏著高資產富豪

▲低課稅所得者，有三分之二是退休族、股票族。（圖／翻攝財政部臉書）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（28）日公布「106年度綜合所得稅申報核定初步統計專冊」，除了強調高課稅所得在課稅之後，占整體所得比重下降之外，財政部臉書強調，「課稅所得不能拿來當作衡量貧富差距」。

外界很喜歡依據課稅所得分位，來衡量貧富差距以及倍數來說明窮人與富人之間的差距，財政部臉書近日接連「事先」滅火，強調課稅所得並沒有包含退職所得定額免稅部分、經常移轉收入像是政府的救濟金、補助款、禮金等，或者是民眾的地下經濟活動，所以並非可支配所得的全貌。此外，財政資訊中心今日又揭露另一個真相，財政部小編臉書上說：「我們又發現了一個有趣的現象」。

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財政部臉書表示，根據財資中心分析報告，所得最低的5%家戶中（20等分中的最低分位），只有三分之一（約33%)戶有薪資所得，工作大多為義務役男、學校助理、兼職及社會新鮮人等。剩下三分之二戶都是無薪資所得但有利息和股利等所得，也就是所謂的退休族或股票族啦！舉例來說，假設銀行存款利率1%，利息收入10萬元，等於銀行存款有1000萬啊。

財政部小編最後下結論就是，「低課稅所得裡可能藏著隱形富人」、「課稅所得低不等於低所得也不等於低資產」。