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旗津「小三通」惹議　郁慕明溫州站台喊：被扭曲

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▲▼6月28日上午，以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題的2019兩岸一家親·半屏山系列交流活動暨「雙屏論壇」在溫州洞頭舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲郁慕明在兩岸半屏山系列交流活動開幕式上致辭。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

高雄市日前舉辦旗津—溫州洞頭「小三通」首航典禮，引發朝野議論，不過今（28）日上午，兩岸「雙屏論壇」和相關交流活動仍如期在浙江溫州洞頭區舉辦，新黨主席郁慕明在開幕式致詞表示，自己對細節不特別表達，但他要強調兩地之間的交通交流，是透過合法申請的，只是台灣有關部門負面的用意識形態解讀。

不過雖郁慕明強調一切合法，以及近日有媒體報導中舉安平-金門-廈門小三通航線為例，認為洞頭應可循此模式，但陸委會也已透過新聞稿回應指出，高雄至溫州航線目前仍屬未經許可航線，兩者亦不可相提並論。

高雄市觀光局長潘恆旭25日出席民間船運公司的小三通儀式，並稱希望藉此讓高雄發大財，但卻被陸委會駁斥稱貨輪未提出「小三通」申請，依法也不可行。而據潘說法，該活動高雄市無關，貨輪純粹是載貨船，係從高雄到馬祖再從馬祖到溫州2段航程。

▼溫州市洞頭區三盤港口岸，為旗津-洞頭航線中規劃的貨運停靠港口。圖為三盤港，目前周邊仍在完善工程。

▲▼溫州市洞頭區三盤港口岸，為旗津-洞頭航線中規劃的貨運停靠港口。圖為三盤港。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼溫州市洞頭區三盤港口岸，為旗津-洞頭航線中規劃的貨運停靠港口。圖為三盤港。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，今天溫州洞頭如期舉辦以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題的雙屏論壇等系列交流活動，邀請兩岸商界、工商協會代表、當地創業青年和民營企業800多人與會，包括新黨主席郁慕明、台灣競爭力論壇執行長謝明輝等均出席與會。

郁慕明在開幕式致詞時，先舉詩人余光中的詩句「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭」，比喻兩地關係，並稱前幾天高雄有一個航班的典禮，但卻被某些人扭曲成負面名詞，「我不特別表達，也不替台灣陸委會去強調什麼」。但他提到，「我只說我們兩地之間的交通交流是經過合法申請的」。

▲▼6月28日上午，以「兩岸同心·築夢海上花園」為主題的2019兩岸一家親·半屏山系列交流活動暨「雙屏論壇」在溫州洞頭舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

他還說，台灣有些人只是用負面的意識形態，發表評論，當兩岸真正是一家人的時候，對交流作出的努力誰也擋不住。

但陸委會表示，安平港是我方開放的直航港口，金門則為「小三通」港口，因此該航線依法向交通部航港局提出申請許可，並由台灣港務公司於105年3月30日舉辦首航儀式，是合法行為。

至於高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航，陸委會強調其除了未經許可，旗津及洞頭均非「小三通」港口，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能。同時，上和海運公司沒有船舶運送業許可證，且已宣告公司解散，此外宣稱首航的2艘貨輪，目前仍在高雄港內。

▼高雄旗津到溫州洞頭日前舉辦小三通首航儀式。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

▲▼高雄旗津到溫州洞頭今日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

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關鍵字：陸委會,旗津,小三通,溫州,洞頭,潘恒旭,高雄,郁慕明

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