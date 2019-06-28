租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

▲▼財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(28)日公布「106年度綜合所得稅申報核定初步統計專冊」，全國630.96萬申報戶，戶數較去年的622.86萬戶，增加8.1萬戶，成長1.3%。

所得總額較去年5.81兆元，增加了0.13兆元，成長2.2%。在630萬申報戶中有36.46%不需要繳稅，較去年的223.6萬戶，增加6.45萬戶，成長2.89%。

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高所得者 所得來源近六成來自股利

以應納稅額申報戶分析，有43.41%是按最低稅率5%，應納稅額281.63億元，平均每戶繳稅1.03萬，有效稅率1.39%；適用40%以上稅率為4.56萬戶，應納稅額1,595.36億元，占全部應納稅額48.35%，平均每戶繳稅349.84萬元，有效稅率27.79%。

就申報戶的所得結構來看，繳稅5%的申報戶82.6%是薪資所得、5.04%是股利所得、5.87%是利息所得，其他所得是6.49%；繳稅40%以上的薪資所得有42.61%是薪資所得、股利所得43.93%、利息所得占1.69%其他類別則占11.77%。繳稅45%來看，薪資所得僅27.82%、股利所得59.54%、利息所得占1.25%以及其他類別所得為11.39%。

透過課稅 高所得稅後所得比重下降

財政部表示，以5等分位申報總所得差距倍數，高所得組(第5分位)稅前所得占全體總所得的比重52.9%，經過課稅，稅後所得占總所得比重降為50.7%，減少2.2%；低所得組(第1分位組)由3.9%上升為4.2%，增加0.3%。另依行政院主計處的家庭收支調查報告，102年到106年間租稅措施對所得分配的影響，其所小所得分配差距倍數為0.14倍，顯示租稅政策對緩和所得差距具有一定的效果。

財政部說明，綜合所得稅是採取累進稅率，近年陸續推動相關的稅制改革，對改善所得分配問題成效與日俱增，包含99年起對個人海外所得納入課徵基本稅額、100年取消軍教薪資免稅、105年實施房地合一稅等，透過提高所得或財產者租稅負擔，來用於社會福利支出與照顧弱勢族群。