力晶拚重返上市　子公司力積電現金增資40.4億元

▲力晶集團董事長黃崇仁。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

力晶為充實營運資金，力拼重返上市，擬透過旗下100%持股子公司力積電辦理現金增資，以每股發行面額10.1元，增資40.4億元、發行4億股，現增認股基準日為7月17日。

力晶今（28）公告指出，因日前股東常會決議將其認購權利讓予力晶全體股東，依最近一次停止過戶日股東名冊記載之持有股份計算，力晶流通在外普通股因盈餘轉增資發行新股由24.39億股、減除第1季股東拋棄持

股庫藏股票註銷349股，加計盈餘轉增資發行新股7.31億股後，流通在外普通股計31.7億股。

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換算下來，原股東每仟股可認購股數由159.581787股調整為109.115763股。嗣後如因力晶科技股本發生變動以致影響流通在外股數，致認股比例發生變動時，授權董事長全權處理。

公告指出，這次現金增資為全體力晶科技股東以特定人身份才可認購，如果放棄認購權亦不得將認購權利移轉他人。此外，發行新股如因實際作業需要而須變動、或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

現增最後過戶日為7月12日，現增認股基準日為7月17日；員工認購需在7月22日到8月23日之間繳款，前力晶小股東則於8月26日至9月06日期間繳款。

力晶集團為了重返上市，去年9月將100%持股子公司鉅晶電子改名為力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱力積電），5月1日再把力晶的12吋廠併入力積電底下，力晶集團預計2021年以「力積電」之名重返上市，董事長由力晶集團創辦人黃崇仁擔任。



