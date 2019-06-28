　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

力晶拚重返上市　子公司力積電現金增資40.4億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 中華民國三三企業交流會五月份例會， 力晶集團董事長黃崇仁。（圖／記者湯興漢攝）

力晶集團董事長黃崇仁。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

力晶為充實營運資金，力拼重返上市，擬透過旗下100%持股子公司力積電辦理現金增資，以每股發行面額10.1元，增資40.4億元、發行4億股，現增認股基準日為7月17日。

力晶今（28）公告指出，因日前股東常會決議將其認購權利讓予力晶全體股東，依最近一次停止過戶日股東名冊記載之持有股份計算，力晶流通在外普通股因盈餘轉增資發行新股由24.39億股、減除第1季股東拋棄持
股庫藏股票註銷349股，加計盈餘轉增資發行新股7.31億股後，流通在外普通股計31.7億股。

請繼續往下閱讀...

換算下來，原股東每仟股可認購股數由159.581787股調整為109.115763股。嗣後如因力晶科技股本發生變動以致影響流通在外股數，致認股比例發生變動時，授權董事長全權處理。

公告指出，這次現金增資為全體力晶科技股東以特定人身份才可認購，如果放棄認購權亦不得將認購權利移轉他人。此外，發行新股如因實際作業需要而須變動、或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

現增最後過戶日為7月12日，現增認股基準日為7月17日；員工認購需在7月22日到8月23日之間繳款，前力晶小股東則於8月26日至9月06日期間繳款。

力晶集團為了重返上市，去年9月將100%持股子公司鉅晶電子改名為力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱力積電），5月1日再把力晶的12吋廠併入力積電底下，力晶集團預計2021年以「力積電」之名重返上市，董事長由力晶集團創辦人黃崇仁擔任。

 

ET快訊
懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓
45歲《甄嬛》蔡少芬宣布懷第三胎！老公張晉PO影片報喜
即／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！只想快點離一離「協議內容有警告意味

關鍵字：力晶,黃崇仁,上市,現金增資,力積電,半導體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

力晶拚重返上市　子公司力積電現金增資40.4億元

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

力晶拚重返上市　子公司力積電現金增資40.4億元

彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

理財周刊／危老重建整合大哉問(八)

罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

財訊／黃金驚驚漲　下一步怎麼走？

先探／碳纖維廠苦盡甘來

先探／數位貨幣概念股　藏著值錢彩蛋

上櫃員工薪資大公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

《寄生上流》演員到齊！　宋康昊秀中文 催票台粉：大家好

女星嫁豪門1個月「老公有小三」　雙胞兒遭搶怒報警：躲到哪都能找！

租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

外傳接任「農林董事長」　吳清源直球回應：8月1日就會知道

長榮罷工明有望落幕？工會召開說明會：要戰、要和由2300會員意志決定

荷包看緊點！6生肖「燒錢危機」曝：羊愛借朋友錢、狗遇劫財星

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

日職／王柏融火力不濟　8下中外野飛球出局

財經熱門新聞

日圓牌告賣出價貶至一個月新低　..

長榮罷工快落幕？工會今與長榮董..

羨慕！台積電碩士工程師年薪32..

雲端發票增開500元獎項　9月..

航空雙雄華航、長榮航員工平均年..

長榮罷工最快明天落幕！　8大訴..

金管會公布這5家銀行「大到不能..

即／威力彩7.2億獎號出爐　周..

長榮航空成立30年每年發年終獎..

空姐罷工營收損失擴大　長榮：航..

下周油價再漲價！專家預估出爐快..

工專生36歲擁千萬資產！靠這招..

太陽能曙光　中美晶今年來本業已..

南僑搶賺服務財　陳飛龍：建構亞..

更多熱門

相關新聞

上市公司非主管員工薪資大公開　聯發科270萬元奪冠

證交所今（28）日在公開資訊觀測站公布上市公司申報之107年度「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊。藉由提升員工薪酬資訊透明度，讓摳門老闆無所遁形。員工平均薪資最高的上市公司由聯發科（2454）以平均薪資約270萬元奪冠。

美多間企業恢復對華為供貨

旭輝今申請上市　為今年第四家國內公司

台灣IPO受衝擊　全年難達50家

華航股東會通過台灣虎航上市案　預計明年第四季正式掛牌

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面