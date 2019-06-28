彰銀加薪了！　最高加薪幅度7.19%...追溯自4月1日生效

▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今(28)日表示，董事會通過108年度加薪案，平均加薪幅度在3.27%、預計有6,000名員工受惠，其中五至七職等的員工，薪資調幅最高可以達到7.19%。

彰銀為激勵員工士氣並留住優秀人才，董事會決議通過108年度加薪案，平均加薪幅度3.27%，預計約有6,000多名員工受惠。其中，五至七職等基層員工，調幅最高可達7.19%。根據證交所的資料顯示，彰銀的基層員工平均薪資有127萬元，在金融業中排名第六名。

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彰銀表示，在現行低利環境下，銀行本業獲利能夠維持穩定成長動能，員工貢獻功不可沒。彰銀秉持員工是企業最重要資產理念，董事會決議通過108年度加薪案，並採「固定調薪」加「績效調薪」組合方式，平均加薪幅度3.27%。

其中為照顧五〜七職等基層員工，除特別提高調薪金額外，另擴大調薪範圍，將去年度甫新進五〜七職等員工也列為本次調薪對象，給予固定調薪，調幅最高可達7.19%，這次加薪生效日將追溯自4月1日生效。

彰銀積極響應政府呼籲企業加薪政策，將獲利實質回饋給員工，同時兼顧基層員工生活品質並激勵績效優異員工，持續辦理具競爭力之加薪政策，保持企業薪資及人才市場競爭力。

彰銀自103年起迄今，每年均獲證交所入「台灣高薪100指數」成分股，顯示彰銀不僅在「員工平均薪酬」及「員工總薪酬」等多項量化指標獲得肯定，更足見彰銀照顧員工及落實企業社會責任的決心。