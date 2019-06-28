金融業非主管平均薪資以華票145.5萬元居冠　京城銀基層員工薪資墊底

▲▼京城銀行。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導



根據證交所今（28）日公布基層（非擔任主管職）的員工去年平均薪酬為年薪115萬元。其中，最高薪的是華票，非擔任主管職的員工平均薪資是145.5萬元，冠於全金融業；在金控當中，兆豐金的員工最高薪，平均有144.1萬元，居金融業第二名、金控業的第一名。

其他三到五名依序是中信金，平均年薪有137.9萬元；合庫金居第四名，平均年薪133.5萬元、第五名是台企銀，平均年薪132.2萬元。

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金融業中有20多家低於同業平均，有12家金融業員工年薪低於百萬元，最少的是京城銀，去年每股盈餘2.51元，賺的比金融業平均高，可是每個員工平均年薪只有71萬元。其次，聯邦銀每股賺了1.07元，員工平均年薪只有73.3萬元。

京城銀針對員工薪資表示，公司訂有「銀行公司補助及職工互助金」並設有「職工福利委員會」，每月就職工薪津內扣繳0.5% 及營業收入內提撥 0.1%作為福利金，由委員會統籌運用辦理員工福利相關事宜，行員得依規定申請結婚、生育、 喪葬、疾病或傷害等職工互助金及公司補助，106年每位員工非擔任主管職務的員工福利費用為82萬元，107年則有84萬元，年增率2.46% ；且京城銀重視男女員工比例平衡、年輕人就業等，落實企業社會責任。。

其餘非主管職務的員工平均年薪低於百萬元的金融業，還有開發金、新光金、旺旺保險、台產、國票金、統一證券、安泰銀行、中壽、三商美邦、群益證等。