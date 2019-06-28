罷工衝擊營運　長榮航：9天營收損失達17.5億元

▲長榮航空今（28）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣17.5億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第九天，衝擊公司營運。長榮航空今（28）日傍晚發佈重大訊息公告，自本月20至28日總計取消392個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣17.5億元；法人預估，罷工影響暑假旺季營運，其相關營收損失將再擴大。

空服員罷工持續延燒，工會決定明天投票決定是否要繼續罷工。長榮航空表示，今天以簡訊方式發送「留一盞燈，等妳回家」給還沒有回到工作崗位的空服員，希望空服員能盡早回家，凡在今晚11時59分前回來，班表上原本註記的罷工，將會統統改為無薪事假。

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▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們快點回家吧！」希望能回到談判桌上來協商，儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話：「大家都是一家人，孩子們快點回家吧！」也希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。

長榮航空今天總航班為192班、取消114班，共有2萬3000人受影響，統計自6月20日罷工至今天共取消852班次，影響17萬6164人，長榮今天在官網公布到7月12日取消班次，總計將取消1736班次，影響近35萬人次。